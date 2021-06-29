https://ria.ru/20210629/eksport-1739044073.html

Экспорт резидентов ОЭЗ Москвы вырос втрое до 1,2 миллиарда рублей

Экспорт резидентов ОЭЗ Москвы вырос втрое до 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.06.2021

Экспорт резидентов ОЭЗ Москвы вырос втрое до 1,2 миллиарда рублей

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" по итогам 2020 года экспортировали своей продукции на 1,2 миллиарда рублей, что более чем в три... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:52

2021-06-29T13:52

2021-06-29T13:52

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

юго-восточная азия

западная европа

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

китай

экономика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" по итогам 2020 года экспортировали своей продукции на 1,2 миллиарда рублей, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель 2019 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В 2020 году предприятия столичной ОЭЗ поставили на международные рынки высокотехнологичные товары почти на 1,2 миллиарда рублей. Это порядка трети от суммарного объема экспорта резидентов за все время (существования ОЭЗ – ред.). По итогам прошлого года свою продукцию экспортировал каждый седьмой резидент ОЭЗ. Произведенные ими товары были поставлены в более чем 20 стран мира", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Он уточнил, что таких показателей удалось достичь благодаря увеличению в прошлом году числа резидентов ОЭЗ, а также за счет наращивания экспортных поставок самими компаниями.Отмечается, что наибольшим спросом на внешних рынках пользовалась продукция, производимая в ОЭЗ предприятиями микроэлектронной промышленности. Так, почти половина объема экспортных поставок резидентов особой экономической зоны столицы в прошлом году приходилась на микроэлектронику."Также в лидерах по объему экспорта стали компании, выпускающие литий-ионные батареи, оборудование для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, установки для проведения дезинфекции в условиях медицинских стационаров. Их вклад в суммарный показатель достигает почти 500 миллионов рублей", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.По данным пресс-службы, основной объем экспорта изделий микроэлектронной промышленности пришелся на страны Юго-Восточной Азии. В свою очередь, литий-ионные батареи наиболее востребованы в странах Северной Америки, Западной Европы и СНГ. Установки для дезинфекции отправились в больницы пяти стран постсоветского пространства. Антитеррористическое и досмотровое оборудование, произведенное в ОЭЗ "Технополис "Москва", несет сегодня службу в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и стадионах в разных странах мира, крупнейшими из которых являются Индия и Китай.

https://ria.ru/20210617/eksport-1737410811.html

юго-восточная азия

западная европа

китай

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юго-восточная азия, западная европа, владимир ефимов (политик), александр прохоров, китай, экономика