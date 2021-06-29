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Пандемия не пройдет бесследно для мировой экономики, считает Песков
Пандемия не пройдет бесследно для мировой экономики, считает Песков - РИА Новости, 29.06.2021
Пандемия не пройдет бесследно для мировой экономики, считает Песков
Власти России делают все для минимизации кризиса, но и бизнесу надо занять ответственную позицию, ориентироваться на внутренние инвестиции, заявил... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T21:26
2021-06-29T22:23
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти России делают все для минимизации кризиса, но и бизнесу надо занять ответственную позицию, ориентироваться на внутренние инвестиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, при возникновении у бизнеса суперприбылей необходимы демпфирующие механизмы для смягчения колебаний цен, и правительство такие меры предпринимает.В интервью на телеканале "Россия 24" Пескова попросили прокомментировать введённые временные пошлины на экспорт металлов и аналогичные меры регулирования цен на масло и зерно."Бизнес-климат и бизнес в целом не могут не испытывать на себе последствия пандемии, то есть всемирной эпидемии. Эта пандемия стоила, наверное, несколько десятков триллионов долларов убытка для всего земного шара, для экономики мировой. И она стоила много процентов падения мирового ВВП. Это не может проходить бесследно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о влиянии подобных ограничений на бизнес-климат.По его словам, в этих условиях во всем мире разогналась инфляция, в том числе фиксируется беспрецедентная инфляция в долларовом пространстве."Во всем мире растут цены на продукты питания, во всем мире растут цены на металлы. То же самое происходит и у нас, потому что мы являемся составной интегрированной частью мировой экономики. Но при этом, разумеется, руководство страны делает все возможное для того, чтобы амортизировать эти колебания, чтобы минимизировать эти негативные последствия этих процессов для населения", - заявил представитель Кремля.Он отметил, что именно это и делает правительство страны.На просьбу уточнить, предлагается ли бизнесу при введении таких мер "понять и простить", он ответил: "Бизнесу предлагается занять ответственную позицию, продолжать рост, продолжать получать прибыли, но при этом быть ответственными, ориентироваться на внутренние инвестиции, инвестиции в родную отечественную экономику".
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весь мир, в мире, россия, дмитрий песков, экономика
Пандемия не пройдет бесследно для мировой экономики, считает Песков
21:26 29.06.2021 (обновлено: 22:23 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков заявил, что пандемия не пройдет бесследно для мировой экономики

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти России делают все для минимизации кризиса, но и бизнесу надо занять ответственную позицию, ориентироваться на внутренние инвестиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, при возникновении у бизнеса суперприбылей необходимы демпфирующие механизмы для смягчения колебаний цен, и правительство такие меры предпринимает.
В интервью на телеканале "Россия 24" Пескова попросили прокомментировать введённые временные пошлины на экспорт металлов и аналогичные меры регулирования цен на масло и зерно.
"Бизнес-климат и бизнес в целом не могут не испытывать на себе последствия пандемии, то есть всемирной эпидемии. Эта пандемия стоила, наверное, несколько десятков триллионов долларов убытка для всего земного шара, для экономики мировой. И она стоила много процентов падения мирового ВВП. Это не может проходить бесследно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о влиянии подобных ограничений на бизнес-климат.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 21:20
Песков заявил, что помощь бизнесу сейчас не нужна
По его словам, в этих условиях во всем мире разогналась инфляция, в том числе фиксируется беспрецедентная инфляция в долларовом пространстве.
"Во всем мире растут цены на продукты питания, во всем мире растут цены на металлы. То же самое происходит и у нас, потому что мы являемся составной интегрированной частью мировой экономики. Но при этом, разумеется, руководство страны делает все возможное для того, чтобы амортизировать эти колебания, чтобы минимизировать эти негативные последствия этих процессов для населения", - заявил представитель Кремля.
Он отметил, что именно это и делает правительство страны.

Безусловно, если рождаются суперприбыли, то здесь необходимы какие-то демпфирующие процессы и механизмы, что и делает правительство. Здесь нужен очень тонкий баланс: с одной стороны, не помешать росту, восстановлению экономики после кризиса, а с другой стороны, смягчить эти резкие колебания и скачкообразные изменения цен.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь российского президента
На просьбу уточнить, предлагается ли бизнесу при введении таких мер "понять и простить", он ответил: "Бизнесу предлагается занять ответственную позицию, продолжать рост, продолжать получать прибыли, но при этом быть ответственными, ориентироваться на внутренние инвестиции, инвестиции в родную отечественную экономику".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 21:53
Песков заявил, что россиян волнуют тема экономики и кризис
 
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