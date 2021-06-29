https://ria.ru/20210629/ekologiya-1739047149.html

"Зеленая альтернатива" назвала лидеров партийного списка на выборах

"Зеленая альтернатива" назвала лидеров партийного списка на выборах - РИА Новости, 29.06.2021

"Зеленая альтернатива" назвала лидеров партийного списка на выборах

Председатель партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов представил лидеров партийного списка и рассказал о предвыборной программе партии. Пресс-конференция... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:10

2021-06-29T14:10

2021-06-29T14:10

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политика

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Председатель партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов представил лидеров партийного списка и рассказал о предвыборной программе партии. Пресс-конференция прошла во вторник в центре Москвы. На выборы в Государственную Думу партия выдвинула список из 222 человек, 34 одномандатника, а также 42 кандидата в региональные парламенты, рассказал Хвостов. Лидерами списка партии стали певица Виктория Дайнеко, экоактивистка и блогер София Калягина (Соня Гудим), журналист Ксения Качаева, спортсмен, действующий депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин, доктор экономических наук Александр Долгушин. Она призвала лидеров мнений прививать любовь к планете, как любовь к родителям, а также уважительно относиться к животным.Соня Гудим рассказала, что в детстве фильмы о постапокалипсисе казались ей волшебными и невероятными."Чем старше я становилась, тем явственней понимала, что это не у сценаристов богатая фантазия, а мы не совсем мудро относимся к исчерпаемым ресурсам, которых становится все меньше. И каждый человек, у которого есть голос, каждый из нас, неважно сколько подписчиков, обязан нести информацию, что эта планета – наш дом, и что лететь из этого дома нам некуда. И либо мы все вместе дружно начнем менять наши ежедневные привычки, начнем менять мир, начиная с себя, либо через пять лет пятилитровая бутылка воды не будет стоить 40–50 рублей", – сказала блогер.Хвостов назвал основные приоритеты программы партии, среди которых спасение российских лесов, борьба с черным лесорубами, пересмотр мусорной реформы в сторону переработки, а не сжигания, закрытие мусоросжигательных заводов, переход к раздельной переработке отходов, распределение прибыли сырьевых компаний среди граждан, развитие экотранспорта."Мы требуем ужесточения наказания за все экологические правонарушения. Этот штраф должен покрывать не только расходы на возмещение экологического ущерба, но и ущерб гражданам. Мы требуем уголовного наказания за экоцид, такая статья существует, но в России она, к сожалению, не работает", – сказал Хвостов.Он уточнил, что партия не планирует объединяться с партией "Зеленых" в борьбе за места в Госдуме.

https://ria.ru/20210629/arktika-1738973531.html

https://ria.ru/20210627/svalka-1738669735.html

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госдума рф, политика