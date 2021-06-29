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"Зеленая альтернатива" назвала лидеров партийного списка на выборах
"Зеленая альтернатива" назвала лидеров партийного списка на выборах - РИА Новости, 29.06.2021
"Зеленая альтернатива" назвала лидеров партийного списка на выборах
Председатель партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов представил лидеров партийного списка и рассказал о предвыборной программе партии. Пресс-конференция... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:10
2021-06-29T14:10
госдума рф
политика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Председатель партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов представил лидеров партийного списка и рассказал о предвыборной программе партии. Пресс-конференция прошла во вторник в центре Москвы. На выборы в Государственную Думу партия выдвинула список из 222 человек, 34 одномандатника, а также 42 кандидата в региональные парламенты, рассказал Хвостов. Лидерами списка партии стали певица Виктория Дайнеко, экоактивистка и блогер София Калягина (Соня Гудим), журналист Ксения Качаева, спортсмен, действующий депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин, доктор экономических наук Александр Долгушин. Она призвала лидеров мнений прививать любовь к планете, как любовь к родителям, а также уважительно относиться к животным.Соня Гудим рассказала, что в детстве фильмы о постапокалипсисе казались ей волшебными и невероятными."Чем старше я становилась, тем явственней понимала, что это не у сценаристов богатая фантазия, а мы не совсем мудро относимся к исчерпаемым ресурсам, которых становится все меньше. И каждый человек, у которого есть голос, каждый из нас, неважно сколько подписчиков, обязан нести информацию, что эта планета – наш дом, и что лететь из этого дома нам некуда. И либо мы все вместе дружно начнем менять наши ежедневные привычки, начнем менять мир, начиная с себя, либо через пять лет пятилитровая бутылка воды не будет стоить 40–50 рублей", – сказала блогер.Хвостов назвал основные приоритеты программы партии, среди которых спасение российских лесов, борьба с черным лесорубами, пересмотр мусорной реформы в сторону переработки, а не сжигания, закрытие мусоросжигательных заводов, переход к раздельной переработке отходов, распределение прибыли сырьевых компаний среди граждан, развитие экотранспорта."Мы требуем ужесточения наказания за все экологические правонарушения. Этот штраф должен покрывать не только расходы на возмещение экологического ущерба, но и ущерб гражданам. Мы требуем уголовного наказания за экоцид, такая статья существует, но в России она, к сожалению, не работает", – сказал Хвостов.Он уточнил, что партия не планирует объединяться с партией "Зеленых" в борьбе за места в Госдуме.
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госдума рф, политика

"Зеленая альтернатива" назвала лидеров партийного списка на выборах

14:10 29.06.2021
 
© Евгений ЕремкинПредседатель партии "Зеленая Альтернатива" Руслан Хвостов, певица Виктория Дайнеко, блогер Соня Гудим на пресс-конференции в Москве
Председатель партии Зеленая Альтернатива Руслан Хвостов, певица Виктория Дайнеко, блогер Соня Гудим на пресс-конференции в Москве
© Евгений Еремкин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Председатель партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов представил лидеров партийного списка и рассказал о предвыборной программе партии. Пресс-конференция прошла во вторник в центре Москвы.
На выборы в Государственную Думу партия выдвинула список из 222 человек, 34 одномандатника, а также 42 кандидата в региональные парламенты, рассказал Хвостов. Лидерами списка партии стали певица Виктория Дайнеко, экоактивистка и блогер София Калягина (Соня Гудим), журналист Ксения Качаева, спортсмен, действующий депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин, доктор экономических наук Александр Долгушин.
"Люди, у которых есть голос, обязаны своим опытом, примером показать своим слушателям, читателям и подписчикам в соцсетях пример того, как мы, начиная с себя, сегодня, здесь и сейчас можем улучшить нашу жизнь, сделать огромный вклад в развитие и улучшение нашей экосистемы. Вообще экология – тот вопрос, в котором каждый начинает с себя", – заявила Виктория Дайнеко.
Она призвала лидеров мнений прививать любовь к планете, как любовь к родителям, а также уважительно относиться к животным.
Соня Гудим рассказала, что в детстве фильмы о постапокалипсисе казались ей волшебными и невероятными.
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"Чем старше я становилась, тем явственней понимала, что это не у сценаристов богатая фантазия, а мы не совсем мудро относимся к исчерпаемым ресурсам, которых становится все меньше. И каждый человек, у которого есть голос, каждый из нас, неважно сколько подписчиков, обязан нести информацию, что эта планета – наш дом, и что лететь из этого дома нам некуда. И либо мы все вместе дружно начнем менять наши ежедневные привычки, начнем менять мир, начиная с себя, либо через пять лет пятилитровая бутылка воды не будет стоить 40–50 рублей", – сказала блогер.
Хвостов назвал основные приоритеты программы партии, среди которых спасение российских лесов, борьба с черным лесорубами, пересмотр мусорной реформы в сторону переработки, а не сжигания, закрытие мусоросжигательных заводов, переход к раздельной переработке отходов, распределение прибыли сырьевых компаний среди граждан, развитие экотранспорта.
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"Мы требуем ужесточения наказания за все экологические правонарушения. Этот штраф должен покрывать не только расходы на возмещение экологического ущерба, но и ущерб гражданам. Мы требуем уголовного наказания за экоцид, такая статья существует, но в России она, к сожалению, не работает", – сказал Хвостов.
Он уточнил, что партия не планирует объединяться с партией "Зеленых" в борьбе за места в Госдуме.
 
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