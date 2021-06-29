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"Зеленая альтернатива" назвала лидеров партийного списка на выборах
"Зеленая альтернатива" назвала лидеров партийного списка на выборах - РИА Новости, 29.06.2021
"Зеленая альтернатива" назвала лидеров партийного списка на выборах
Председатель партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов представил лидеров партийного списка и рассказал о предвыборной программе партии. Пресс-конференция... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:10
2021-06-29T14:10
2021-06-29T14:10
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политика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Председатель партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов представил лидеров партийного списка и рассказал о предвыборной программе партии. Пресс-конференция прошла во вторник в центре Москвы. На выборы в Государственную Думу партия выдвинула список из 222 человек, 34 одномандатника, а также 42 кандидата в региональные парламенты, рассказал Хвостов. Лидерами списка партии стали певица Виктория Дайнеко, экоактивистка и блогер София Калягина (Соня Гудим), журналист Ксения Качаева, спортсмен, действующий депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин, доктор экономических наук Александр Долгушин. Она призвала лидеров мнений прививать любовь к планете, как любовь к родителям, а также уважительно относиться к животным.Соня Гудим рассказала, что в детстве фильмы о постапокалипсисе казались ей волшебными и невероятными."Чем старше я становилась, тем явственней понимала, что это не у сценаристов богатая фантазия, а мы не совсем мудро относимся к исчерпаемым ресурсам, которых становится все меньше. И каждый человек, у которого есть голос, каждый из нас, неважно сколько подписчиков, обязан нести информацию, что эта планета – наш дом, и что лететь из этого дома нам некуда. И либо мы все вместе дружно начнем менять наши ежедневные привычки, начнем менять мир, начиная с себя, либо через пять лет пятилитровая бутылка воды не будет стоить 40–50 рублей", – сказала блогер.Хвостов назвал основные приоритеты программы партии, среди которых спасение российских лесов, борьба с черным лесорубами, пересмотр мусорной реформы в сторону переработки, а не сжигания, закрытие мусоросжигательных заводов, переход к раздельной переработке отходов, распределение прибыли сырьевых компаний среди граждан, развитие экотранспорта."Мы требуем ужесточения наказания за все экологические правонарушения. Этот штраф должен покрывать не только расходы на возмещение экологического ущерба, но и ущерб гражданам. Мы требуем уголовного наказания за экоцид, такая статья существует, но в России она, к сожалению, не работает", – сказал Хвостов.Он уточнил, что партия не планирует объединяться с партией "Зеленых" в борьбе за места в Госдуме.
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госдума рф, политика
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Председатель партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов представил лидеров партийного списка и рассказал о предвыборной программе партии. Пресс-конференция прошла во вторник в центре Москвы.
На выборы в Государственную Думу партия выдвинула список из 222 человек, 34 одномандатника, а также 42 кандидата в региональные парламенты, рассказал Хвостов. Лидерами списка партии стали певица Виктория Дайнеко, экоактивистка и блогер София Калягина (Соня Гудим), журналист Ксения Качаева, спортсмен, действующий депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин, доктор экономических наук Александр Долгушин.
"Люди, у которых есть голос, обязаны своим опытом, примером показать своим слушателям, читателям и подписчикам в соцсетях пример того, как мы, начиная с себя, сегодня, здесь и сейчас можем улучшить нашу жизнь, сделать огромный вклад в развитие и улучшение нашей экосистемы. Вообще экология – тот вопрос, в котором каждый начинает с себя", – заявила Виктория Дайнеко.
Она призвала лидеров мнений прививать любовь к планете, как любовь к родителям, а также уважительно относиться к животным.
Соня Гудим рассказала, что в детстве фильмы о постапокалипсисе казались ей волшебными и невероятными.
"Чем старше я становилась, тем явственней понимала, что это не у сценаристов богатая фантазия, а мы не совсем мудро относимся к исчерпаемым ресурсам, которых становится все меньше. И каждый человек, у которого есть голос, каждый из нас, неважно сколько подписчиков, обязан нести информацию, что эта планета – наш дом, и что лететь из этого дома нам некуда. И либо мы все вместе дружно начнем менять наши ежедневные привычки, начнем менять мир, начиная с себя, либо через пять лет пятилитровая бутылка воды не будет стоить 40–50 рублей", – сказала блогер.
Хвостов назвал основные приоритеты программы партии, среди которых спасение российских лесов, борьба с черным лесорубами, пересмотр мусорной реформы в сторону переработки, а не сжигания, закрытие мусоросжигательных заводов, переход к раздельной переработке отходов, распределение прибыли сырьевых компаний среди граждан, развитие экотранспорта.
"Мы требуем ужесточения наказания за все экологические правонарушения. Этот штраф должен покрывать не только расходы на возмещение экологического ущерба, но и ущерб гражданам. Мы требуем уголовного наказания за экоцид, такая статья существует, но в России она, к сожалению, не работает", – сказал Хвостов.
Он уточнил, что партия не планирует объединяться с партией "Зеленых" в борьбе за места в Госдуме.