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Песков заявил, что россиян волнуют тема экономики и кризис
Песков заявил, что россиян волнуют тема экономики и кризис - РИА Новости, 29.06.2021
Песков заявил, что россиян волнуют тема экономики и кризис
Россиян, которые обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросами, интересует тема экономики и выход из кризиса, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T21:53
2021-06-29T21:53
2021-06-29T21:54
россия
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россиян, которые обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросами, интересует тема экономики и выход из кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Экономика как таковая. Естественно, кризис есть кризис. И хотя сейчас динамика улучшается, мы начинаем выходить из этого, но все равно, конечно, люди на местах это чувствуют", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о вопросах, которые волнуют граждан.
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россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, общество, экономика
Песков заявил, что россиян волнуют тема экономики и кризис
21:53 29.06.2021 (обновлено: 21:54 29.06.2021)
Песков заявил, что россиян волнуют тема экономики и кризис