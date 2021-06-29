https://ria.ru/20210629/economy-1739134246.html

Песков заявил, что россиян волнуют тема экономики и кризис

Песков заявил, что россиян волнуют тема экономики и кризис - РИА Новости, 29.06.2021

Песков заявил, что россиян волнуют тема экономики и кризис

Россиян, которые обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросами, интересует тема экономики и выход из кризиса, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T21:53

2021-06-29T21:53

2021-06-29T21:54

россия

прямая линия с владимиром путиным

дмитрий песков

владимир путин

общество

экономика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россиян, которые обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросами, интересует тема экономики и выход из кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Экономика как таковая. Естественно, кризис есть кризис. И хотя сейчас динамика улучшается, мы начинаем выходить из этого, но все равно, конечно, люди на местах это чувствуют", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о вопросах, которые волнуют граждан.

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739129268.html

россия

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2021

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россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, общество, экономика