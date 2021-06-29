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В Брюсселе рассказали, когда экономика ЕС восстановится от кризиса
В Брюсселе рассказали, когда экономика ЕС восстановится от кризиса - РИА Новости, 29.06.2021
В Брюсселе рассказали, когда экономика ЕС восстановится от кризиса
Экономика Евросоюза полностью восстановится от кризиса, вызванного борьбой с пандемией коронавируса, через полтора года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:35
2021-06-29T15:35
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Экономика Евросоюза полностью восстановится от кризиса, вызванного борьбой с пандемией коронавируса, через полтора года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Брюссельском экономическом форуме.ЕС погрузился в сильнейший за многие десятилетия экономический кризис весной прошлого года."Через 18 месяцев все страны ЕС восстановятся от кризиса. Никто не ожидал этого всего несколько месяцев назад", - заявила фон дер Ляйен.Она также напомнила, что по последним прогнозам Еврокомиссии, ВВП Евросоюза вырастет в нынешнем году на 4,2%, а в следующем - на 4,4%. Это весенний прогноз ЕК, который был улучшен по сравнению с зимними оценками."И цифры выглядят все лучше и лучше с течением нынешнего года", - констатировала она.
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В Брюсселе рассказали, когда экономика ЕС восстановится от кризиса
15:35 29.06.2021
 
© REUTERS / JOHANNA GERONСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© REUTERS / JOHANNA GERON

В Брюсселе рассказали, когда экономика ЕС восстановится от кризиса, вызванного пандемией

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Экономика Евросоюза полностью восстановится от кризиса, вызванного борьбой с пандемией коронавируса, через полтора года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Брюссельском экономическом форуме.
ЕС погрузился в сильнейший за многие десятилетия экономический кризис весной прошлого года.
"Через 18 месяцев все страны ЕС восстановятся от кризиса. Никто не ожидал этого всего несколько месяцев назад", - заявила фон дер Ляйен.
Она также напомнила, что по последним прогнозам Еврокомиссии, ВВП Евросоюза вырастет в нынешнем году на 4,2%, а в следующем - на 4,4%. Это весенний прогноз ЕК, который был улучшен по сравнению с зимними оценками.
"И цифры выглядят все лучше и лучше с течением нынешнего года", - констатировала она.
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