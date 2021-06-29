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В Московском зоопарке родились детеныши джейранов
В Московском зоопарке родились детеныши джейранов - РИА Новости, 29.06.2021
В Московском зоопарке родились детеныши джейранов
Детеныши джейранов появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:56
2021-06-29T12:56
2021-06-29T15:30
светлана акулова
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Детеныши джейранов появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы."В этом году детенышами обзавелись две газели. У обеих родилось по паре малышей: самец и самка. Наши зоологи уже провели первичный осмотр и определили, что все четверо новорожденных здоровы", — отметила его гендиректор Светлана Акулова.Отмечается, что сейчас новорожденные подросли и уже играют друг с другом. Пока они питаются материнским молоком, но скоро перейдут на свежую траву, ветки и специальный комбикорм.Сотрудники зоопарка будут размещать видео с маленькими газелями на своих страницах в соцсетях.
https://ria.ru/20210625/zoopark-1738667887.html
москва
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РИА Новости
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Недавно родившиеся в Подмосковье малыши редкой газели резвятся в вольере
Недавно родившиеся в Подмосковье малыши редкой газели резвятся в вольере
2021-06-29T12:56
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светлана акулова, московский зоопарк, москва
В Московском зоопарке родились детеныши джейранов
12:56 29.06.2021 (обновлено: 15:30 29.06.2021)
В Московском зоопарке родились детеныши джейранов