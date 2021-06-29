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В Алтайском крае три человека погибли в ДТП
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 29.06.2021
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП
Три человека погибли и еще двое пострадали в дорожной аварии с выездом на встречную полосу в Алтайском крае, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:46
2021-06-29T12:46
гумвд
михайловский район
алтайский край
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Три человека погибли и еще двое пострадали в дорожной аварии с выездом на встречную полосу в Алтайском крае, сообщает региональный главк МВД.По данным ведомства, авария произошла утром во вторник в Михайловском районе на 210 километре автодороги "Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области"."Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, следуя со стороны села Волчиха в направлении села Михайловское, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora под управлением водителя 1987 года рождения", - говорится в сообщении.В результате ДТП погибли водитель и два пассажира (женщина и юноша 2007 года рождения), находившиеся в Lada Priora. Кроме того, госпитализация потребовалась юноше 2005 года рождения, который с тяжелыми травмами был доставлен в больницу Барнаула."В автомобиле Honda Fit находился один водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в КГБУЗ "Михайловская ЦРБ". По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в ГУМВД.
https://ria.ru/20210531/altay-1734895269.html
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гумвд, михайловский район, алтайский край, происшествия
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП
12:46 29.06.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

В Алтайском крае три человека погибли и двое пострадали в ДТП с выездом на встречную полосу

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НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Три человека погибли и еще двое пострадали в дорожной аварии с выездом на встречную полосу в Алтайском крае, сообщает региональный главк МВД.
По данным ведомства, авария произошла утром во вторник в Михайловском районе на 210 километре автодороги "Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области".
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"Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, следуя со стороны села Волчиха в направлении села Михайловское, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora под управлением водителя 1987 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли водитель и два пассажира (женщина и юноша 2007 года рождения), находившиеся в Lada Priora. Кроме того, госпитализация потребовалась юноше 2005 года рождения, который с тяжелыми травмами был доставлен в больницу Барнаула.
"В автомобиле Honda Fit находился один водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в КГБУЗ "Михайловская ЦРБ". По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в ГУМВД.
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ГУМВДМихайловский районАлтайский крайПроисшествия
 
 
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