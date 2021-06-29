https://ria.ru/20210629/dtp-1739029707.html

В Алтайском крае три человека погибли в ДТП

В Алтайском крае три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 29.06.2021

В Алтайском крае три человека погибли в ДТП

Три человека погибли и еще двое пострадали в дорожной аварии с выездом на встречную полосу в Алтайском крае, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:46

2021-06-29T12:46

2021-06-29T12:46

гумвд

михайловский район

алтайский край

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Три человека погибли и еще двое пострадали в дорожной аварии с выездом на встречную полосу в Алтайском крае, сообщает региональный главк МВД.По данным ведомства, авария произошла утром во вторник в Михайловском районе на 210 километре автодороги "Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области"."Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, следуя со стороны села Волчиха в направлении села Михайловское, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora под управлением водителя 1987 года рождения", - говорится в сообщении.В результате ДТП погибли водитель и два пассажира (женщина и юноша 2007 года рождения), находившиеся в Lada Priora. Кроме того, госпитализация потребовалась юноше 2005 года рождения, который с тяжелыми травмами был доставлен в больницу Барнаула."В автомобиле Honda Fit находился один водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в КГБУЗ "Михайловская ЦРБ". По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в ГУМВД.

https://ria.ru/20210531/altay-1734895269.html

https://ria.ru/20210628/dtp-1738848068.html

михайловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, михайловский район, алтайский край, происшествия