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Тверская область
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Руденя: современные дороги должны создавать новые возможности для граждан
Руденя: современные дороги должны создавать новые возможности для граждан - РИА Новости, 29.06.2021
Руденя: современные дороги должны создавать новые возможности для граждан
В Тверской области в этом году приведут в порядок более 2,6 миллионов квадратных метров дорожного покрытия, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T20:50
2021-06-29T20:50
тверская область
тверская область
общество
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ТВЕРЬ, 29 июн – РИА Новости. В Тверской области в этом году приведут в порядок более 2,6 миллионов квадратных метров дорожного покрытия, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам", - сказал во вторник на заседании регионального правительства Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году на региональных дорогах будут отремонтированы 16 участков общей протяжённостью порядка 246 километров. В областной столице отремонтируют 70 объектов дорожной сети общей протяжённостью почти в 62 километра.Глава региона поручил увеличить на дорогах области количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. Они способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства, вычислять скорость движения машины и проводить фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили. Это позволит сократить количество разрушений трасс, отметили в пресс-службе.
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тверская область, общество

Руденя: современные дороги должны создавать новые возможности для граждан

20:50 29.06.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 29 июн – РИА Новости. В Тверской области в этом году приведут в порядок более 2,6 миллионов квадратных метров дорожного покрытия, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам", - сказал во вторник на заседании регионального правительства Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году на региональных дорогах будут отремонтированы 16 участков общей протяжённостью порядка 246 километров. В областной столице отремонтируют 70 объектов дорожной сети общей протяжённостью почти в 62 километра.
Глава региона поручил увеличить на дорогах области количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. Они способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства, вычислять скорость движения машины и проводить фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили. Это позволит сократить количество разрушений трасс, отметили в пресс-службе.
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