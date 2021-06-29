https://ria.ru/20210629/dorogi-1739126734.html

Руденя: современные дороги должны создавать новые возможности для граждан

Руденя: современные дороги должны создавать новые возможности для граждан - РИА Новости, 29.06.2021

Руденя: современные дороги должны создавать новые возможности для граждан

В Тверской области в этом году приведут в порядок более 2,6 миллионов квадратных метров дорожного покрытия, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T20:50

2021-06-29T20:50

2021-06-29T20:50

тверская область

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 29 июн – РИА Новости. В Тверской области в этом году приведут в порядок более 2,6 миллионов квадратных метров дорожного покрытия, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам", - сказал во вторник на заседании регионального правительства Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году на региональных дорогах будут отремонтированы 16 участков общей протяжённостью порядка 246 километров. В областной столице отремонтируют 70 объектов дорожной сети общей протяжённостью почти в 62 километра.Глава региона поручил увеличить на дорогах области количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. Они способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства, вычислять скорость движения машины и проводить фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили. Это позволит сократить количество разрушений трасс, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210624/strategiya-1738473966.html

тверская область

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тверская область, общество