https://ria.ru/20210629/doplaty-1739109175.html

Андрей Луценко выступил с инициативой по доплатам к пенсии работникам с/х

Андрей Луценко выступил с инициативой по доплатам к пенсии работникам с/х - РИА Новости, 29.06.2021

Андрей Луценко выступил с инициативой по доплатам к пенсии работникам с/х

С инициативой расширить список специальностей, дающих право на получение работникам сельского хозяйства доплат к пенсии, выступил спикер Законодательного... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T19:17

2021-06-29T19:17

2021-06-29T19:17

вологодская область

россия

андрей луценко

госдума рф

вологодская область

общество

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ВОЛОГДА, 29 июн – РИА Новости. С инициативой расширить список специальностей, дающих право на получение работникам сельского хозяйства доплат к пенсии, выступил спикер Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, сообщает пресс-служба регионального парламента. Сейчас такую доплату – надбавку в размере 25% от страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности – получают те, кто больше 30 лет отработал в сельском хозяйстве, говорится в сообщении. "Изначально доплата не предоставлялась тем, кто переехал из села в город. В течение длительного времени депутаты Заксобрания области, участники Парламентской ассоциации Северо-Запада обращались в Госдуму, правительство России с просьбой исключить это условие. Ведь человек честно отработал в сельском хозяйстве положенный срок, а переезд в город для ветеранов зачастую является необходимостью – по состоянию здоровья или для помощи детям", - приводит пресс-служба слова Луценко. Правительство РФ на днях утвердило постановление о предоставлении выплат ветеранам сельского хозяйства вне зависимости от места проживания. Оно вступит в силу с 1 января 2022 года, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210618/zakonoproekty-1737596591.html

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россия, андрей луценко, госдума рф, вологодская область, общество