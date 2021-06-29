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https://ria.ru/20210629/doplaty-1739109175.html
Андрей Луценко выступил с инициативой по доплатам к пенсии работникам с/х
Андрей Луценко выступил с инициативой по доплатам к пенсии работникам с/х - РИА Новости, 29.06.2021
Андрей Луценко выступил с инициативой по доплатам к пенсии работникам с/х
С инициативой расширить список специальностей, дающих право на получение работникам сельского хозяйства доплат к пенсии, выступил спикер Законодательного... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T19:17
2021-06-29T19:17
вологодская область
россия
андрей луценко
госдума рф
вологодская область
общество
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ВОЛОГДА, 29 июн – РИА Новости. С инициативой расширить список специальностей, дающих право на получение работникам сельского хозяйства доплат к пенсии, выступил спикер Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, сообщает пресс-служба регионального парламента. Сейчас такую доплату – надбавку в размере 25% от страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности – получают те, кто больше 30 лет отработал в сельском хозяйстве, говорится в сообщении. "Изначально доплата не предоставлялась тем, кто переехал из села в город. В течение длительного времени депутаты Заксобрания области, участники Парламентской ассоциации Северо-Запада обращались в Госдуму, правительство России с просьбой исключить это условие. Ведь человек честно отработал в сельском хозяйстве положенный срок, а переезд в город для ветеранов зачастую является необходимостью – по состоянию здоровья или для помощи детям", - приводит пресс-служба слова Луценко. Правительство РФ на днях утвердило постановление о предоставлении выплат ветеранам сельского хозяйства вне зависимости от места проживания. Оно вступит в силу с 1 января 2022 года, отмечается в сообщении.
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россия, андрей луценко, госдума рф, вологодская область, общество

Андрей Луценко выступил с инициативой по доплатам к пенсии работникам с/х

19:17 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
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ВОЛОГДА, 29 июн – РИА Новости. С инициативой расширить список специальностей, дающих право на получение работникам сельского хозяйства доплат к пенсии, выступил спикер Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Сейчас такую доплату – надбавку в размере 25% от страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности – получают те, кто больше 30 лет отработал в сельском хозяйстве, говорится в сообщении.
"Изначально доплата не предоставлялась тем, кто переехал из села в город. В течение длительного времени депутаты Заксобрания области, участники Парламентской ассоциации Северо-Запада обращались в Госдуму, правительство России с просьбой исключить это условие. Ведь человек честно отработал в сельском хозяйстве положенный срок, а переезд в город для ветеранов зачастую является необходимостью – по состоянию здоровья или для помощи детям", - приводит пресс-служба слова Луценко.
Правительство РФ на днях утвердило постановление о предоставлении выплат ветеранам сельского хозяйства вне зависимости от места проживания. Оно вступит в силу с 1 января 2022 года, отмечается в сообщении.
"Однако остается еще одна проблема. Отказ в выплате получили те, чьи специальности не входят в установленный правительством РФ список. Вопрос мы уже поднимали перед федеральными властями. В 2019 году реестр был расширен: сейчас в него входит более 500 специальностей. Однако этот перечень все равно неполный, из-за чего сельские труженики остались без заслуженных доплат. Мы предлагаем дополнительно расширить перечень специальностей, чтобы все сельские труженики имели право на выплаты. Работу по этому вопросу продолжим", - заявил Луценко.
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