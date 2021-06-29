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Специалисты ЭИСИ обсудили главные качества депутатов новой волны
Специалисты ЭИСИ обсудили главные качества депутатов новой волны - РИА Новости, 29.06.2021
Специалисты ЭИСИ обсудили главные качества депутатов новой волны
Защита интересов простых людей является важным требованием к депутатам новой волны, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:31
2021-06-29T14:31
виктор потуремский
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Защита интересов простых людей является важным требованием к депутатам новой волны, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в ходе круглого стола на тему "Депутаты новой волны. Новый запрос на парламентария".Потуремский рассказал и о других обязательных качествах современного кандидата: он должен быть компетентным профессионалом и грамотным в политических вопросах, уметь сопереживать народу и активно коммуницировать с людьми, уметь пользоваться ресурсами партии и государства во благо избирателей, иметь опыт работы во властях региона, где собирается избираться, иметь максимально прозрачную личную историю, быть активным в медиапространстве.Последний тезис подтвердил и депутат думы города Томска Владимир Самокиш.Он также добавил, что, чтобы понимать нужды людей с ними необходимо общаться – отсюда и запрос на человека, который может быстро, качественно, технологично получить сигнал о проблеме и оперативно ее решить."Желание депутата принести пользу людям и являться инструментом для решения их проблем – это главное", – резюмировал он.
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виктор потуремский, выборы в государственную думу, политика

Специалисты ЭИСИ обсудили главные качества депутатов новой волны

14:31 29.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Защита интересов простых людей является важным требованием к депутатам новой волны, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в ходе круглого стола на тему "Депутаты новой волны. Новый запрос на парламентария".

"Если говорить о повестке предстоящей кампании, то тут главное – чтобы будущий депутат Государственной Думы показал своим избирателям, что этот орган работает прежде всего в интересах народа, а не лоббирует чьи-то интересы", – отметил он в ходе онлайн-мероприятия, которое было проведено в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Потуремский рассказал и о других обязательных качествах современного кандидата: он должен быть компетентным профессионалом и грамотным в политических вопросах, уметь сопереживать народу и активно коммуницировать с людьми, уметь пользоваться ресурсами партии и государства во благо избирателей, иметь опыт работы во властях региона, где собирается избираться, иметь максимально прозрачную личную историю, быть активным в медиапространстве.
Последний тезис подтвердил и депутат думы города Томска Владимир Самокиш.

"Если в неделю не провел 40–50 встреч – личных или онлайн, – то ты отрываешься от земли, перестаешь чувствовать и понимать повестку. Ты не можешь быть нормальным защитником своего избирателя, если не знаешь, что его беспокоит и от чего нужно защищать", – отметил Самокиш в ходе встречи.

Он также добавил, что, чтобы понимать нужды людей с ними необходимо общаться – отсюда и запрос на человека, который может быстро, качественно, технологично получить сигнал о проблеме и оперативно ее решить.
"Желание депутата принести пользу людям и являться инструментом для решения их проблем – это главное", – резюмировал он.
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