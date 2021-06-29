https://ria.ru/20210629/deputaty-1739050656.html

Специалисты ЭИСИ обсудили главные качества депутатов новой волны

Специалисты ЭИСИ обсудили главные качества депутатов новой волны - РИА Новости, 29.06.2021

Специалисты ЭИСИ обсудили главные качества депутатов новой волны

Защита интересов простых людей является важным требованием к депутатам новой волны, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:31

2021-06-29T14:31

2021-06-29T14:31

виктор потуремский

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Защита интересов простых людей является важным требованием к депутатам новой волны, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в ходе круглого стола на тему "Депутаты новой волны. Новый запрос на парламентария".Потуремский рассказал и о других обязательных качествах современного кандидата: он должен быть компетентным профессионалом и грамотным в политических вопросах, уметь сопереживать народу и активно коммуницировать с людьми, уметь пользоваться ресурсами партии и государства во благо избирателей, иметь опыт работы во властях региона, где собирается избираться, иметь максимально прозрачную личную историю, быть активным в медиапространстве.Последний тезис подтвердил и депутат думы города Томска Владимир Самокиш.Он также добавил, что, чтобы понимать нужды людей с ними необходимо общаться – отсюда и запрос на человека, который может быстро, качественно, технологично получить сигнал о проблеме и оперативно ее решить."Желание депутата принести пользу людям и являться инструментом для решения их проблем – это главное", – резюмировал он.

https://ria.ru/20210619/spisok-1737716067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор потуремский, выборы в государственную думу, политика