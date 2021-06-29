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В Подмосковье завели дело после смерти ребенка, на которого упала ветка
В Подмосковье завели дело после смерти ребенка, на которого упала ветка - РИА Новости, 29.06.2021
В Подмосковье завели дело после смерти ребенка, на которого упала ветка
Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка, на которого упала ветка в Королеве, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:28
2021-06-29T12:28
2021-06-29T12:28
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка, на которого упала ветка в Королеве, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что в понедельник вечером ветка дерева упала на мальчика 2014 года рождения, находившегося возле детской площадки во дворе дома на улице Суворова в Королёве. Прокуратура организовала проверку."По результатам проведенной проверки по факту гибели шестилетнего мальчика в результате падения на него ветви дерева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Врадий.По ее словам, мальчик находился под присмотром родителей и, играя с другим ребенком, дергал за ветку, которая из-за сильного ветра уже была надломлена. Она упала, второй мальчик успел отбежать в сторону."Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и родители мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавила Врадий.В понедельник на Москву обрушился "суперливень", сопровождавшийся грозой и сильным ветром. По данным экстренных служб, в столице были повалены 170 деревьев, в Подмосковье – 108. В подмосковном Раменском упал башенный кран на стройке.
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье завели дело после смерти ребенка, на которого упала ветка
В Подмосковье возбудили уголовное дело после смерти ребенка, на которого упала ветка
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка, на которого упала ветка в Королеве
, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий
.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером ветка дерева упала на мальчика 2014 года рождения, находившегося возле детской площадки во дворе дома на улице Суворова в Королёве. Прокуратура организовала проверку.
"По результатам проведенной проверки по факту гибели шестилетнего мальчика в результате падения на него ветви дерева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Врадий.
По ее словам, мальчик находился под присмотром родителей и, играя с другим ребенком, дергал за ветку, которая из-за сильного ветра уже была надломлена. Она упала, второй мальчик успел отбежать в сторону.
"Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и родители мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавила Врадий.
В понедельник на Москву
обрушился "суперливень", сопровождавшийся грозой и сильным ветром. По данным экстренных служб, в столице были повалены 170 деревьев, в Подмосковье
– 108. В подмосковном Раменском
упал башенный кран на стройке.