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На Ставрополье опровергли информацию о смерти чиновника из-за прививки
На Ставрополье опровергли информацию о смерти чиновника из-за прививки - РИА Новости, 29.06.2021
На Ставрополье опровергли информацию о смерти чиновника из-за прививки
Глава Туркменского муниципального округа Ставрополья Геннадий Ефимов опроверг информацию из социальных сетей о том, что глава села Казгулак умер якобы из-за... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T21:15
2021-06-29T21:15
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ПЯТИГОРСК, 29 июн - РИА Новости. Глава Туркменского муниципального округа Ставрополья Геннадий Ефимов опроверг информацию из социальных сетей о том, что глава села Казгулак умер якобы из-за прививки от коронавируса.В публикации главы округа в Instagram прикреплен скриншот сообщения, где одной из версий смерти главы села называется побочный эффект от вакцины."Сегодня прочитал "новость" о кончине нашего коллеги, главы села Казгулак Медведева Юрия Ивановича. Хочу сказать, что распространяемая информация о причине его смерти не соответствует действительности. Юрий Иванович скоропостижно скончался 17 апреля 2021 года. Причиной стал разрыв аневризмы аорты при физической нагрузке. Это произошло при велопрогулке, которую он совершал со своей женой. Есть официальное врачебное заключение", - написал Ефимов в Instagram.По его словам, Медведев сделал вакцину за 9 дней до смерти, при этом чувствовал себя нормально и вел активный образ жизни. "Нас, тех, кто ценил и уважал Юрия Ивановича, возмущают фейки, которыми обрастает смерть дорогого нам человека. Семье и так непросто перенести утрату, а подобные "новости" только усугубляют боль", - подчеркнул он.
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россия, здоровье - общество, ставропольский край, ставрополь, общество
На Ставрополье опровергли информацию о смерти чиновника из-за прививки
21:15 29.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Власти опровергли, что глава села на Ставрополье умер из-за прививки от коронавируса

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 29 июн - РИА Новости. Глава Туркменского муниципального округа Ставрополья Геннадий Ефимов опроверг информацию из социальных сетей о том, что глава села Казгулак умер якобы из-за прививки от коронавируса.
В публикации главы округа в Instagram прикреплен скриншот сообщения, где одной из версий смерти главы села называется побочный эффект от вакцины.
"Сегодня прочитал "новость" о кончине нашего коллеги, главы села Казгулак Медведева Юрия Ивановича. Хочу сказать, что распространяемая информация о причине его смерти не соответствует действительности. Юрий Иванович скоропостижно скончался 17 апреля 2021 года. Причиной стал разрыв аневризмы аорты при физической нагрузке. Это произошло при велопрогулке, которую он совершал со своей женой. Есть официальное врачебное заключение", - написал Ефимов в Instagram.
По его словам, Медведев сделал вакцину за 9 дней до смерти, при этом чувствовал себя нормально и вел активный образ жизни. "Нас, тех, кто ценил и уважал Юрия Ивановича, возмущают фейки, которыми обрастает смерть дорогого нам человека. Семье и так непросто перенести утрату, а подобные "новости" только усугубляют боль", - подчеркнул он.
 
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