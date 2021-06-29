https://ria.ru/20210629/bronetekhnika-1739023590.html

ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах

ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах - РИА Новости, 29.06.2021

ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах

Украинские силовики размещают бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили во вторник журналистам в... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:07

2021-06-29T12:07

2021-06-29T12:07

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

киев

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украинские силовики размещают бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили во вторник журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, в течение минувших суток разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах Луганское и Троицкое, расположенных у линии соприкосновения."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210627/donbass-1738786468.html

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луганская народная республика

киев

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, киев, украина, в мире