https://ria.ru/20210629/brigady-1739027150.html

На Вологодчине прививочные бригады будут выезжать на предприятия

На Вологодчине прививочные бригады будут выезжать на предприятия - РИА Новости, 29.06.2021

На Вологодчине прививочные бригады будут выезжать на предприятия

Власти Вологодской области по просьбе бизнес-сообществ организуют вакцинацию на предприятиях по заявкам руководства через телефон единой справочной службы 122,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:27

2021-06-29T12:27

2021-06-29T12:27

вологодская область

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 29 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области по просьбе бизнес-сообществ организуют вакцинацию на предприятиях по заявкам руководства через телефон единой справочной службы 122, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.Он отметил, что необходимо поддержать инициативу общественных организаций предпринимателей и Роспотребнадзора, создать максимально комфортные условия вакцинации для социально ответственного бизнеса."Мы поддерживаем эти обращения и заинтересованы в том, чтобы не объявлять жесткий локдаун на нашей территории: не останавливать работу служб сервиса, сферы услуг, предприятий малого и среднего бизнеса, а также крупных производств. Руководители организаций должны понимать: если будет вспышка заболеваемости на каком-либо предприятии, то Роспотребнадзор будет вынужден остановить его работу", – сказал Кувшинников.Он поручил региональному департаменту здравоохранения организовать работу мобильных прививочных бригад так, чтобы заявки от предприятий на вакцинацию удовлетворялись в кратчайшие сроки. Глава региона подчеркнул, что вакцины на Вологодчине достаточно, - всего поступило 172 тысячи доз, они использованы на 85%. Уровень вакцинации населения по данным на 28 июня составляет 26%.

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738222259.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вологодская область, олег кувшинников