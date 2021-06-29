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Вологодская область
https://ria.ru/20210629/brigady-1739027150.html
На Вологодчине прививочные бригады будут выезжать на предприятия
На Вологодчине прививочные бригады будут выезжать на предприятия - РИА Новости, 29.06.2021
На Вологодчине прививочные бригады будут выезжать на предприятия
Власти Вологодской области по просьбе бизнес-сообществ организуют вакцинацию на предприятиях по заявкам руководства через телефон единой справочной службы 122,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:27
2021-06-29T12:27
вологодская область
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 29 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области по просьбе бизнес-сообществ организуют вакцинацию на предприятиях по заявкам руководства через телефон единой справочной службы 122, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.Он отметил, что необходимо поддержать инициативу общественных организаций предпринимателей и Роспотребнадзора, создать максимально комфортные условия вакцинации для социально ответственного бизнеса."Мы поддерживаем эти обращения и заинтересованы в том, чтобы не объявлять жесткий локдаун на нашей территории: не останавливать работу служб сервиса, сферы услуг, предприятий малого и среднего бизнеса, а также крупных производств. Руководители организаций должны понимать: если будет вспышка заболеваемости на каком-либо предприятии, то Роспотребнадзор будет вынужден остановить его работу", – сказал Кувшинников.Он поручил региональному департаменту здравоохранения организовать работу мобильных прививочных бригад так, чтобы заявки от предприятий на вакцинацию удовлетворялись в кратчайшие сроки. Глава региона подчеркнул, что вакцины на Вологодчине достаточно, - всего поступило 172 тысячи доз, они использованы на 85%. Уровень вакцинации населения по данным на 28 июня составляет 26%.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738222259.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вологодская область, олег кувшинников

На Вологодчине прививочные бригады будут выезжать на предприятия

12:27 29.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОЛОГДА, 29 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области по просьбе бизнес-сообществ организуют вакцинацию на предприятиях по заявкам руководства через телефон единой справочной службы 122, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.
Он отметил, что необходимо поддержать инициативу общественных организаций предпринимателей и Роспотребнадзора, создать максимально комфортные условия вакцинации для социально ответственного бизнеса.
"Мы поддерживаем эти обращения и заинтересованы в том, чтобы не объявлять жесткий локдаун на нашей территории: не останавливать работу служб сервиса, сферы услуг, предприятий малого и среднего бизнеса, а также крупных производств. Руководители организаций должны понимать: если будет вспышка заболеваемости на каком-либо предприятии, то Роспотребнадзор будет вынужден остановить его работу", – сказал Кувшинников.
Он поручил региональному департаменту здравоохранения организовать работу мобильных прививочных бригад так, чтобы заявки от предприятий на вакцинацию удовлетворялись в кратчайшие сроки. Глава региона подчеркнул, что вакцины на Вологодчине достаточно, - всего поступило 172 тысячи доз, они использованы на 85%. Уровень вакцинации населения по данным на 28 июня составляет 26%.
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре Гостиный двор в Туле - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 12:58Вологодская область
На Вологодчине день вакцинации для работающих объявят выходным
 
Вологодская областьКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вологодская областьОлег Кувшинников
 
 
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