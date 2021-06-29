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Песков заявил, что помощь бизнесу сейчас не нужна
Песков заявил, что помощь бизнесу сейчас не нужна - РИА Новости, 29.06.2021
Песков заявил, что помощь бизнесу сейчас не нужна
Экономика России сейчас работает, ситуация не такая, как во время локдауна, помощь бизнесу не требуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T21:20
2021-06-29T21:54
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экономика России сейчас работает, ситуация не такая, как во время локдауна, помощь бизнесу не требуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Благодаря тщательно выверенным антиковидным мерам и антиковидной политике удалось пройти, как говорит наш президент, между Сциллой и Харибдой. В прошлом году мы же закрывались, и у нас был локдаун, и мы с вами сидели по домам, останавливалась экономика и так далее. Это требовало точечных мер помощи", - сказал Песков в интервью на телеканале "Россия 24", говоря о том, почему сейчас не принимаются масштабные программы поддержки бизнеса, как это было в прошлом году.По его словам, веерная помощь в этих условиях ни в одной стране мира не сработала, сейчас это имеет последствия в виде инфляции. "И просто раздача денег - это чистый популизм", - добавил он.В России оказание адресной помощи малоимущим слоям населения и тем в бизнесе, кто больше всего нуждался в этом, доказало свою эффективность, продолжил представитель Кремля."Тогда мы закрывались - была точечная помощь. Сейчас экономика работает. Да, трудности продолжаются, продолжаются - как после землетрясения - эти афтершоки, это тоже в экономике продолжается. Но, тем не менее, ситуация другая: всё живет, всё работает - испытывает проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20210629/ekonomika-1739131374.html
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россия, дмитрий песков, экономика
Песков заявил, что помощь бизнесу сейчас не нужна
21:20 29.06.2021 (обновлено: 21:54 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Песков заявил, что экономика сейчас работает, помощь бизнесу пока не требуется

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экономика России сейчас работает, ситуация не такая, как во время локдауна, помощь бизнесу не требуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Благодаря тщательно выверенным антиковидным мерам и антиковидной политике удалось пройти, как говорит наш президент, между Сциллой и Харибдой. В прошлом году мы же закрывались, и у нас был локдаун, и мы с вами сидели по домам, останавливалась экономика и так далее. Это требовало точечных мер помощи", - сказал Песков в интервью на телеканале "Россия 24", говоря о том, почему сейчас не принимаются масштабные программы поддержки бизнеса, как это было в прошлом году.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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По его словам, веерная помощь в этих условиях ни в одной стране мира не сработала, сейчас это имеет последствия в виде инфляции. "И просто раздача денег - это чистый популизм", - добавил он.
В России оказание адресной помощи малоимущим слоям населения и тем в бизнесе, кто больше всего нуждался в этом, доказало свою эффективность, продолжил представитель Кремля.
"Тогда мы закрывались - была точечная помощь. Сейчас экономика работает. Да, трудности продолжаются, продолжаются - как после землетрясения - эти афтершоки, это тоже в экономике продолжается. Но, тем не менее, ситуация другая: всё живет, всё работает - испытывает проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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