https://ria.ru/20210629/biznes-1739130922.html

Песков заявил, что помощь бизнесу сейчас не нужна

Песков заявил, что помощь бизнесу сейчас не нужна - РИА Новости, 29.06.2021

Песков заявил, что помощь бизнесу сейчас не нужна

Экономика России сейчас работает, ситуация не такая, как во время локдауна, помощь бизнесу не требуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T21:20

2021-06-29T21:20

2021-06-29T21:54

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экономика России сейчас работает, ситуация не такая, как во время локдауна, помощь бизнесу не требуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Благодаря тщательно выверенным антиковидным мерам и антиковидной политике удалось пройти, как говорит наш президент, между Сциллой и Харибдой. В прошлом году мы же закрывались, и у нас был локдаун, и мы с вами сидели по домам, останавливалась экономика и так далее. Это требовало точечных мер помощи", - сказал Песков в интервью на телеканале "Россия 24", говоря о том, почему сейчас не принимаются масштабные программы поддержки бизнеса, как это было в прошлом году.По его словам, веерная помощь в этих условиях ни в одной стране мира не сработала, сейчас это имеет последствия в виде инфляции. "И просто раздача денег - это чистый популизм", - добавил он.В России оказание адресной помощи малоимущим слоям населения и тем в бизнесе, кто больше всего нуждался в этом, доказало свою эффективность, продолжил представитель Кремля."Тогда мы закрывались - была точечная помощь. Сейчас экономика работает. Да, трудности продолжаются, продолжаются - как после землетрясения - эти афтершоки, это тоже в экономике продолжается. Но, тем не менее, ситуация другая: всё живет, всё работает - испытывает проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20210629/ekonomika-1739131374.html

https://ria.ru/20210629/economy-1739134246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, дмитрий песков, экономика