https://ria.ru/20210629/bilety-1739051666.html
"Аэрофлот" продает билеты на рейсы с "Победой" со стыковкой в Шереметьево
"Аэрофлот" продает билеты на рейсы с "Победой" со стыковкой в Шереметьево - РИА Новости, 29.06.2021
"Аэрофлот" продает билеты на рейсы с "Победой" со стыковкой в Шереметьево
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на совместные рейсы с дочерней авиакомпанией "Победа" со стыковкой в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает флагманский... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:37
2021-06-29T14:37
2021-06-29T14:58
туризм
россия
победа (авиакомпания)
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155620/28/1556202884_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac8d28baa6fd40178caeab5b1c3d7985.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на совместные рейсы с дочерней авиакомпанией "Победа" со стыковкой в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает флагманский перевозчик.По код-шеринговому соглашению лоукостер будет выполнять рейсы под кодом "Аэрофлота" — SU с 7 июля из "Шереметьево" в Барнаул, Махачкалу, Уфу, Ульяновск, Владикавказ, Минеральные воды, Чебоксары, Горно-Алтайск, Петрозаводск, Нальчик, Пермь (с 5 июля) и обратно", - говорится в сообщении."Аэрофлот" отмечает, что сотрудничество с "Победой" создаёт дополнительные возможности для пассажиров за счёт снижения средних тарифов на перелёты по РФ и удобства стыковок в "Шереметьево". Стоимость билета по составному маршруту с пересадкой в базовом аэропорту "Аэрофлота" снизится за счёт сегмента "лоукост-плеча".Билеты на совместные рейсы авиакомпаний доступны по тарифам "Smart Максимум", "Smart Оптимум" и "Smart Лайт". Для пассажиров, оформивших перевозку целиком или как минимум с одним сегментом "Победы", действуют нормы провоза багажа "Аэрофлота" на всех участках маршрута. Первые два тарифа также включают возможность выбора места в салоне самолёта, являются возвратными и позволяют повысить класс обслуживания за мили на "плече" "Аэрофлота" в случае стыковки.Также при стыковке с "Аэрофлотом" можно купить билеты в классы "бизнес" и "комфорт", где на "плече" авиакомпании "Победа" пассажиры смогут разместиться на местах повышенной комфортности. Размер ручной клади на такие перевозки составляет для пассажиров класса "эконом" — 36x30x27 сантиметров, для трансферных пассажиров с билетами класса "комфорт" — 10 килограмм, 55х40х25 сантиметров, класса "бизнес" — 15 килограмм, 55х40х25 сантиметров. При необходимости пассажирам доступно изменение билета с рейса "Победы" на рейс "Аэрофлота" и наоборот.Пассажирам с билетами класса "бизнес", а также для участников программы "Аэрофлот Бонус" золотого и платинового уровней доступны залы ожидания повышенной комфортности. За полёты "Победой" в рамках код-шерингового соглашения участникам программы "Аэрофлот Бонус" будут начисляться мили.
https://ria.ru/20210619/turtsiya-1737676767.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155620/28/1556202884_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84d1b4b6622637038337b204b04c28a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, победа (авиакомпания), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), экономика
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
"Аэрофлот
" открыл продажу билетов на совместные рейсы с дочерней авиакомпанией "Победа" со стыковкой в московском аэропорту "Шереметьево
", сообщает флагманский перевозчик.
По код-шеринговому соглашению лоукостер будет выполнять рейсы под кодом "Аэрофлота" — SU с 7 июля из "Шереметьево" в Барнаул
, Махачкалу, Уфу
, Ульяновск, Владикавказ
, Минеральные воды, Чебоксары
, Горно-Алтайск, Петрозаводск
, Нальчик, Пермь
(с 5 июля) и обратно", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" отмечает, что сотрудничество с "Победой" создаёт дополнительные возможности для пассажиров за счёт снижения средних тарифов на перелёты по РФ
и удобства стыковок в "Шереметьево". Стоимость билета по составному маршруту с пересадкой в базовом аэропорту "Аэрофлота" снизится за счёт сегмента "лоукост-плеча".
Билеты на совместные рейсы авиакомпаний доступны по тарифам "Smart Максимум", "Smart Оптимум" и "Smart Лайт". Для пассажиров, оформивших перевозку целиком или как минимум с одним сегментом "Победы", действуют нормы провоза багажа "Аэрофлота" на всех участках маршрута. Первые два тарифа также включают возможность выбора места в салоне самолёта, являются возвратными и позволяют повысить класс обслуживания за мили на "плече" "Аэрофлота" в случае стыковки.
Также при стыковке с "Аэрофлотом" можно купить билеты в классы "бизнес" и "комфорт", где на "плече" авиакомпании "Победа" пассажиры смогут разместиться на местах повышенной комфортности. Размер ручной клади на такие перевозки составляет для пассажиров класса "эконом" — 36x30x27 сантиметров, для трансферных пассажиров с билетами класса "комфорт" — 10 килограмм, 55х40х25 сантиметров, класса "бизнес" — 15 килограмм, 55х40х25 сантиметров. При необходимости пассажирам доступно изменение билета с рейса "Победы" на рейс "Аэрофлота" и наоборот.
Пассажирам с билетами класса "бизнес", а также для участников программы "Аэрофлот Бонус" золотого и платинового уровней доступны залы ожидания повышенной комфортности. За полёты "Победой" в рамках код-шерингового соглашения участникам программы "Аэрофлот Бонус" будут начисляться мили.