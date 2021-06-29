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"Аэрофлот" продает билеты на рейсы с "Победой" со стыковкой в Шереметьево
"Аэрофлот" продает билеты на рейсы с "Победой" со стыковкой в Шереметьево - РИА Новости, 29.06.2021
"Аэрофлот" продает билеты на рейсы с "Победой" со стыковкой в Шереметьево
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на совместные рейсы с дочерней авиакомпанией "Победа" со стыковкой в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает флагманский... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:37
2021-06-29T14:58
туризм
россия
победа (авиакомпания)
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на совместные рейсы с дочерней авиакомпанией "Победа" со стыковкой в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает флагманский перевозчик.По код-шеринговому соглашению лоукостер будет выполнять рейсы под кодом "Аэрофлота" — SU с 7 июля из "Шереметьево" в Барнаул, Махачкалу, Уфу, Ульяновск, Владикавказ, Минеральные воды, Чебоксары, Горно-Алтайск, Петрозаводск, Нальчик, Пермь (с 5 июля) и обратно", - говорится в сообщении."Аэрофлот" отмечает, что сотрудничество с "Победой" создаёт дополнительные возможности для пассажиров за счёт снижения средних тарифов на перелёты по РФ и удобства стыковок в "Шереметьево". Стоимость билета по составному маршруту с пересадкой в базовом аэропорту "Аэрофлота" снизится за счёт сегмента "лоукост-плеча".Билеты на совместные рейсы авиакомпаний доступны по тарифам "Smart Максимум", "Smart Оптимум" и "Smart Лайт". Для пассажиров, оформивших перевозку целиком или как минимум с одним сегментом "Победы", действуют нормы провоза багажа "Аэрофлота" на всех участках маршрута. Первые два тарифа также включают возможность выбора места в салоне самолёта, являются возвратными и позволяют повысить класс обслуживания за мили на "плече" "Аэрофлота" в случае стыковки.Также при стыковке с "Аэрофлотом" можно купить билеты в классы "бизнес" и "комфорт", где на "плече" авиакомпании "Победа" пассажиры смогут разместиться на местах повышенной комфортности. Размер ручной клади на такие перевозки составляет для пассажиров класса "эконом" — 36x30x27 сантиметров, для трансферных пассажиров с билетами класса "комфорт" — 10 килограмм, 55х40х25 сантиметров, класса "бизнес" — 15 килограмм, 55х40х25 сантиметров. При необходимости пассажирам доступно изменение билета с рейса "Победы" на рейс "Аэрофлота" и наоборот.Пассажирам с билетами класса "бизнес", а также для участников программы "Аэрофлот Бонус" золотого и платинового уровней доступны залы ожидания повышенной комфортности. За полёты "Победой" в рамках код-шерингового соглашения участникам программы "Аэрофлот Бонус" будут начисляться мили.
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туризм, россия, победа (авиакомпания), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), экономика

"Аэрофлот" продает билеты на рейсы с "Победой" со стыковкой в Шереметьево

14:37 29.06.2021 (обновлено: 14:58 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на совместные рейсы с дочерней авиакомпанией "Победа" со стыковкой в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает флагманский перевозчик.
По код-шеринговому соглашению лоукостер будет выполнять рейсы под кодом "Аэрофлота" — SU с 7 июля из "Шереметьево" в Барнаул, Махачкалу, Уфу, Ульяновск, Владикавказ, Минеральные воды, Чебоксары, Горно-Алтайск, Петрозаводск, Нальчик, Пермь (с 5 июля) и обратно", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" отмечает, что сотрудничество с "Победой" создаёт дополнительные возможности для пассажиров за счёт снижения средних тарифов на перелёты по РФ и удобства стыковок в "Шереметьево". Стоимость билета по составному маршруту с пересадкой в базовом аэропорту "Аэрофлота" снизится за счёт сегмента "лоукост-плеча".
Билеты на совместные рейсы авиакомпаний доступны по тарифам "Smart Максимум", "Smart Оптимум" и "Smart Лайт". Для пассажиров, оформивших перевозку целиком или как минимум с одним сегментом "Победы", действуют нормы провоза багажа "Аэрофлота" на всех участках маршрута. Первые два тарифа также включают возможность выбора места в салоне самолёта, являются возвратными и позволяют повысить класс обслуживания за мили на "плече" "Аэрофлота" в случае стыковки.
Также при стыковке с "Аэрофлотом" можно купить билеты в классы "бизнес" и "комфорт", где на "плече" авиакомпании "Победа" пассажиры смогут разместиться на местах повышенной комфортности. Размер ручной клади на такие перевозки составляет для пассажиров класса "эконом" — 36x30x27 сантиметров, для трансферных пассажиров с билетами класса "комфорт" — 10 килограмм, 55х40х25 сантиметров, класса "бизнес" — 15 килограмм, 55х40х25 сантиметров. При необходимости пассажирам доступно изменение билета с рейса "Победы" на рейс "Аэрофлота" и наоборот.
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Пассажирам с билетами класса "бизнес", а также для участников программы "Аэрофлот Бонус" золотого и платинового уровней доступны залы ожидания повышенной комфортности. За полёты "Победой" в рамках код-шерингового соглашения участникам программы "Аэрофлот Бонус" будут начисляться мили.
 
ТуризмРоссияПобеда (авиакомпания)АэрофлотШереметьево (аэропорт)Экономика
 
 
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