https://ria.ru/20210629/belorussiya-1739066985.html

Эксперт прокомментировал отказ Белоруссии от "Восточного партнерства"

Эксперт прокомментировал отказ Белоруссии от "Восточного партнерства" - РИА Новости, 29.06.2021

Эксперт прокомментировал отказ Белоруссии от "Восточного партнерства"

Белоруссия практически ничего не теряет от приостановки своего участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство", считает президент Российской ассоциации... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:08

2021-06-29T16:08

2021-06-29T16:08

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

программа ес "восточное партнерство"

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Белоруссия практически ничего не теряет от приостановки своего участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство", считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.В понедельник Белоруссия объявила о решении приостановить свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"."В отличие от Украины или Молдовы Республика Беларусь по проекту "Восточное партнерство" практически ничего не получала, то есть какой-то зависимости от европейских денег не сформировалось", - рассказал Межевич РИА Новости.По его словам, Евросоюз, включая Белоруссию в этот проект, не рассчитывал на то, что в итоге выработается какая-то эффективная модель сотрудничества, так что и для политики ЕС этот шаг "нечувствителен".Межевич считает, что выход Белоруссии из "Восточного партнерства" можно расценивать как "констатацию факта и результата развития проекта на территории республики".Для белорусского населения остается чувствительным вопрос стоимости виз, добавил эксперт. На данный момент, по его словам, в Брюсселе по этой проблеме столкнулись два мнения: с одной стороны, в ЕС хотят наказать как руководство Белоруссии, так и ее народ за поддержку президента Александра Лукашенко, с другой стороны, есть те, кто считает, что белорусское население "не при чем", и необходимо корректировать визовую поддержку в сторону уменьшения. К какому решению придут европейские чиновники пока непонятно, подытожил Межевич."Восточное партнерство" - проект ЕС, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров. В мае в связи с расширением санкций против Минска он отмечал, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в "Восточном партнерстве".

https://ria.ru/20210629/landsbergis-1738981773.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/belorussiya-1738967445.html

https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738930882.html

белоруссия

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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, программа ес "восточное партнерство", в мире