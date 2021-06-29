Эксперт прокомментировал отказ Белоруссии от "Восточного партнерства"
Эксперт считает, что Белоруссия ничего не теряет при отказе от "Восточного партнерства"
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Белоруссия практически ничего не теряет от приостановки своего участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство", считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
В понедельник Белоруссия объявила о решении приостановить свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство".
"В отличие от Украины или Молдовы Республика Беларусь по проекту "Восточное партнерство" практически ничего не получала, то есть какой-то зависимости от европейских денег не сформировалось", - рассказал Межевич РИА Новости.
По его словам, Евросоюз, включая Белоруссию в этот проект, не рассчитывал на то, что в итоге выработается какая-то эффективная модель сотрудничества, так что и для политики ЕС этот шаг "нечувствителен".
Межевич считает, что выход Белоруссии из "Восточного партнерства" можно расценивать как "констатацию факта и результата развития проекта на территории республики".
Для белорусского населения остается чувствительным вопрос стоимости виз, добавил эксперт. На данный момент, по его словам, в Брюсселе по этой проблеме столкнулись два мнения: с одной стороны, в ЕС хотят наказать как руководство Белоруссии, так и ее народ за поддержку президента Александра Лукашенко, с другой стороны, есть те, кто считает, что белорусское население "не при чем", и необходимо корректировать визовую поддержку в сторону уменьшения. К какому решению придут европейские чиновники пока непонятно, подытожил Межевич.
"Восточное партнерство" - проект ЕС, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров. В мае в связи с расширением санкций против Минска он отмечал, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в "Восточном партнерстве".