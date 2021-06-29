https://ria.ru/20210629/bali-1739086367.html

У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту

У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту - РИА Новости, 29.06.2021

У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту

У берегов острова Бали в Индонезии затонуло судно с десятками пассажиров, погибли шестеро, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя департамента,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T17:28

2021-06-29T17:28

2021-06-29T19:44

бали (остров)

индонезия

в мире

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. У берегов острова Бали в Индонезии затонуло судно с десятками пассажиров, погибли шестеро, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя департамента, занимающегося поисково-спасательными операциями в провинции Восточная Ява."Ведется эвакуация", — говорится в сообщении.Точное число пассажиров и причина произошедшего не сообщаются.

https://ria.ru/20210629/utoplenie-1739058359.html

бали (остров)

индонезия

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бали (остров), индонезия, в мире