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У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту
У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту - РИА Новости, 29.06.2021
У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту
У берегов острова Бали в Индонезии затонуло судно с десятками пассажиров, погибли шестеро, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя департамента,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:28
2021-06-29T17:28
2021-06-29T19:44
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. У берегов острова Бали в Индонезии затонуло судно с десятками пассажиров, погибли шестеро, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя департамента, занимающегося поисково-спасательными операциями в провинции Восточная Ява."Ведется эвакуация", — говорится в сообщении.Точное число пассажиров и причина произошедшего не сообщаются.
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бали (остров), индонезия, в мире
У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту
17:28 29.06.2021 (обновлено: 19:44 29.06.2021)
У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту