https://ria.ru/20210629/armeniya-1739056624.html
Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри
Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри - РИА Новости, 29.06.2021
Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри
Жители ряда сел Ширакской области на северо-западе Армении прекратили акцию с требованием скорейшего решения ирригационной проблемы и разблокировали участок... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:08
2021-06-29T15:08
2021-06-29T15:08
гюмри
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598975856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b5bbaa7c3ea57978af352602f75beb1.jpg
ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Жители ряда сел Ширакской области на северо-западе Армении прекратили акцию с требованием скорейшего решения ирригационной проблемы и разблокировали участок трассы Ереван - Гюмри после встречи с губернатором, передает Sputnik Армения.Ранее жители ряда сел Ширакской области перекрыли участок трассы Ереван - Гюмри, требуя решить проблему с орошением. Протестующие заявляли, что жара и отсутствие осадков наносят существенный ущерб сельскому хозяйству, что может сказаться как на качестве, так и на объемах урожая. Ранее аналогичную акцию провели фермеры Армавирской области."Жители нескольких сел Ширакской области разблокировали участок трассы Ереван - Гюмри у села Бениамин. Такое решение ими было принято после встречи с губернатором Ширакской области Ованнесом Арутюняном и руководителями Общества водопользователей региона, обещавшими решить наболевшую проблему", - пишет Sputnik.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
https://ria.ru/20200117/1563539212.html
гюмри
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598975856_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_a0389c225246b331ace7227ccf4db8cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гюмри, ереван, армения, в мире
Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри
Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри после встречи с губернатором