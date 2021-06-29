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Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри
Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри - РИА Новости, 29.06.2021
Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри
Жители ряда сел Ширакской области на северо-западе Армении прекратили акцию с требованием скорейшего решения ирригационной проблемы и разблокировали участок... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:08
2021-06-29T15:08
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ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Жители ряда сел Ширакской области на северо-западе Армении прекратили акцию с требованием скорейшего решения ирригационной проблемы и разблокировали участок трассы Ереван - Гюмри после встречи с губернатором, передает Sputnik Армения.Ранее жители ряда сел Ширакской области перекрыли участок трассы Ереван - Гюмри, требуя решить проблему с орошением. Протестующие заявляли, что жара и отсутствие осадков наносят существенный ущерб сельскому хозяйству, что может сказаться как на качестве, так и на объемах урожая. Ранее аналогичную акцию провели фермеры Армавирской области."Жители нескольких сел Ширакской области разблокировали участок трассы Ереван - Гюмри у села Бениамин. Такое решение ими было принято после встречи с губернатором Ширакской области Ованнесом Арутюняном и руководителями Общества водопользователей региона, обещавшими решить наболевшую проблему", - пишет Sputnik.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
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гюмри, ереван, армения, в мире
Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри
15:08 29.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне
Сотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри после встречи с губернатором

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Жители ряда сел Ширакской области на северо-западе Армении прекратили акцию с требованием скорейшего решения ирригационной проблемы и разблокировали участок трассы Ереван - Гюмри после встречи с губернатором, передает Sputnik Армения.
Ранее жители ряда сел Ширакской области перекрыли участок трассы Ереван - Гюмри, требуя решить проблему с орошением. Протестующие заявляли, что жара и отсутствие осадков наносят существенный ущерб сельскому хозяйству, что может сказаться как на качестве, так и на объемах урожая. Ранее аналогичную акцию провели фермеры Армавирской области.
"Жители нескольких сел Ширакской области разблокировали участок трассы Ереван - Гюмри у села Бениамин. Такое решение ими было принято после встречи с губернатором Ширакской области Ованнесом Арутюняном и руководителями Общества водопользователей региона, обещавшими решить наболевшую проблему", - пишет Sputnik.
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