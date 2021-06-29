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Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри

Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри - РИА Новости, 29.06.2021

Армянские фермеры разблокировали трассу Ереван — Гюмри

Жители ряда сел Ширакской области на северо-западе Армении прекратили акцию с требованием скорейшего решения ирригационной проблемы и разблокировали участок... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:08

2021-06-29T15:08

2021-06-29T15:08

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ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Жители ряда сел Ширакской области на северо-западе Армении прекратили акцию с требованием скорейшего решения ирригационной проблемы и разблокировали участок трассы Ереван - Гюмри после встречи с губернатором, передает Sputnik Армения.Ранее жители ряда сел Ширакской области перекрыли участок трассы Ереван - Гюмри, требуя решить проблему с орошением. Протестующие заявляли, что жара и отсутствие осадков наносят существенный ущерб сельскому хозяйству, что может сказаться как на качестве, так и на объемах урожая. Ранее аналогичную акцию провели фермеры Армавирской области."Жители нескольких сел Ширакской области разблокировали участок трассы Ереван - Гюмри у села Бениамин. Такое решение ими было принято после встречи с губернатором Ширакской области Ованнесом Арутюняном и руководителями Общества водопользователей региона, обещавшими решить наболевшую проблему", - пишет Sputnik.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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