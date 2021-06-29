https://ria.ru/20210629/alentova-1739051461.html
В театре рассказали о самочувствии Веры Алентовой
В театре рассказали о самочувствии Веры Алентовой - РИА Новости, 29.06.2021
В театре рассказали о самочувствии Веры Алентовой
Народная артистка России, актриса Театра имени Пушкина Вера Алентова чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Евгений... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:34
2021-06-29T14:34
2021-06-29T15:03
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евгений писарев
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Народная артистка России, актриса Театра имени Пушкина Вера Алентова чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Евгений Писарев.Ранее в СМИ появилась информация, что Алентова госпитализирована с подозрение на коронавирус."Мы созванивались с Верой Валентиновной. Она сказала, что чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется. Что касается работ с участием актрисы, то Алентова отыграла все свои спектакли, так что в замене нет необходимости. Тем более, что завтра мы закрываем свой сезон и встретимся вновь уже 10 августа", - сказал Писарев.
https://ria.ru/20210628/alentova-1738966742.html
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вера алентова, евгений писарев
В театре рассказали о самочувствии Веры Алентовой
14:34 29.06.2021 (обновлено: 15:03 29.06.2021)
В Театре имени Пушкина рассказали о самочувствии Веры Алентовой