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В театре рассказали о самочувствии Веры Алентовой
В театре рассказали о самочувствии Веры Алентовой - РИА Новости, 29.06.2021
В театре рассказали о самочувствии Веры Алентовой
Народная артистка России, актриса Театра имени Пушкина Вера Алентова чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Евгений... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:34
2021-06-29T15:03
новости культуры
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коронавирус в россии
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россия
вера алентова
евгений писарев
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Народная артистка России, актриса Театра имени Пушкина Вера Алентова чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Евгений Писарев.Ранее в СМИ появилась информация, что Алентова госпитализирована с подозрение на коронавирус."Мы созванивались с Верой Валентиновной. Она сказала, что чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется. Что касается работ с участием актрисы, то Алентова отыграла все свои спектакли, так что в замене нет необходимости. Тем более, что завтра мы закрываем свой сезон и встретимся вновь уже 10 августа", - сказал Писарев.
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вера алентова, евгений писарев
В театре рассказали о самочувствии Веры Алентовой
14:34 29.06.2021 (обновлено: 15:03 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

В Театре имени Пушкина рассказали о самочувствии Веры Алентовой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Народная артистка России, актриса Театра имени Пушкина Вера Алентова чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Евгений Писарев.
Ранее в СМИ появилась информация, что Алентова госпитализирована с подозрение на коронавирус.
"Мы созванивались с Верой Валентиновной. Она сказала, что чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется. Что касается работ с участием актрисы, то Алентова отыграла все свои спектакли, так что в замене нет необходимости. Тем более, что завтра мы закрываем свой сезон и встретимся вновь уже 10 августа", - сказал Писарев.
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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