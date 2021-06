https://ria.ru/20210629/albom-1738892386.html

Эд Ширан написал песню для нового альбома BTS

Эд Ширан написал песню для нового альбома BTS - РИА Новости, 29.06.2021

Эд Ширан написал песню для нового альбома BTS

Английский певец Эд Ширан в беседе с ведущим радио-шоу Most Requested Live сообщил, что написал композицию для нового альбома южнокорейской группы BTS.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Английский певец Эд Ширан в беседе с ведущим радио-шоу Most Requested Live сообщил, что написал композицию для нового альбома южнокорейской группы BTS.Позже и продюсеры BTS подтвердили эту новость, заявив: "Это правда, что Эд Ширан работал с группой над новой песней".Ожидается, что релиз композиции может состояться в июле, когда BTS представят CD-версию своего последнего английского сингла "Butter". Туда же должен войти какой-то совершенно новый трек. Однако пока неизвестно, станет ли им коллаборация с Шираном. Это не первое сотрудничество K-pop группы и английского музыканта. Ранее Ширан был соавтором песни "Make it right", которая вошла в альбом BTS "Map of the soul: Persona" (2019).

