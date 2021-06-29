https://ria.ru/20210629/afganistan-1739003721.html

В МИД рассказали об итогах визита президента Афганистана в США

В МИД рассказали об итогах визита президента Афганистана в США - РИА Новости, 29.06.2021

В МИД рассказали об итогах визита президента Афганистана в США

Результаты визита президента Афганистана Ашрафа Гани в США показывают, что Вашингтон побуждает официальный Кабул к переговорам с талибами, заявил в интервью РИА РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:03

2021-06-29T10:03

2021-06-29T10:33

абдулла абдулла

ашраф гани ахмадзай

замир кабулов

джо байден

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сша

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Результаты визита президента Афганистана Ашрафа Гани в США показывают, что Вашингтон побуждает официальный Кабул к переговорам с талибами, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Президент США Джо Байден в пятницу встретился с Гани и главой Высшего совета страны по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. На встрече Байден заявил, что афганцы должны сами решить свое будущее, и призвал к прекращению насилия."Сведения отрывочные, и судить об итогах весьма сложно. Им было сказано, что мы (США - ред.) вас не бросим, будем деньги давать, как-то иначе поддерживать. Но главное: Ашрафу Гани в первую очередь сказано, что все, мы уходим, проявляй гибкость, договаривайся талибами", - сказал Кабулов.Он отметил, что о необходимости такого диалога давно уже говорила и российская сторона. "Без этого не пойдет дело", - добавил Кабулов.

https://ria.ru/20210629/afganistan-1739003317.html

https://ria.ru/20210628/tadzhikistan-1738926204.html

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абдулла абдулла, ашраф гани ахмадзай, замир кабулов, джо байден, россия, афганистан, сша, в мире