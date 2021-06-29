https://ria.ru/20210629/afganistan-1739003317.html
Делать выводы о ситуации с талибами в Афганистане рано, заявили в МИД
Делать выводы о ситуации с талибами в Афганистане рано, заявили в МИД - РИА Новости, 29.06.2021
Делать выводы о ситуации с талибами в Афганистане рано, заявили в МИД
Делать выводы о захвате радикальным движением "Талибан" большей части Афганистана рано, талибы контролируют многие уезды, но не центры провинций, хотя остается... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:00
2021-06-29T10:00
2021-06-29T10:26
замир кабулов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Делать выводы о захвате радикальным движением "Талибан" большей части Афганистана рано, талибы контролируют многие уезды, но не центры провинций, хотя остается проблема, что многие территории афганская армия оставляет сама, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Начнем с того, что да, талибы под контроль берут уезды, но большинство этих уездов они берут не силой, а оттуда уходят, просто сбегают афганские военнослужащие",- сказал Кабулов.По его словам, армейские подразделения сосредотачиваются в административных центрах, а "все посты и уезды они бросают".При этом он подчеркнул, что речь идет о 50 или 60 уездах, поэтому пока рано говорить, что талибы берут под контроль всю территорию страны."В Афганистане около 300 уездов, если на то пошло. Поэтому, да, боевой сезон идет, я еще весной говорил, что он будет "по расписанию". Но если бы талибы взяли хотя бы один-два центра провинций за это время, можно было бы делать выводы. Они ни один не взяли. Что говорит о том, что у них тоже возможности ограничены",- сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210628/tadzhikistan-1738926204.html
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замир кабулов, талибан, кабул (город), россия, афганистан, в мире
Делать выводы о ситуации с талибами в Афганистане рано, заявили в МИД
10:00 29.06.2021 (обновлено: 10:26 29.06.2021)
Делать выводы о захвате талибами большей части Афганистана рано, заявили в МИД