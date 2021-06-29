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Республика Адыгея
https://ria.ru/20210629/aeroport-1739049201.html
Аэропорт, который увеличит турпоток в Адыгею, могут построить в Майкопе
Аэропорт, который увеличит турпоток в Адыгею, могут построить в Майкопе - РИА Новости, 29.06.2021
Аэропорт, который увеличит турпоток в Адыгею, могут построить в Майкопе
Аэропорт, который вдвое увеличит туристический поток в Адыгею, может быть построен в Майкопе, реализация проекта будет способствовать развитию создаваемого... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:21
2021-06-29T14:58
туризм
республика адыгея
россия
дмитрий чернышенко
мурат кумпилов
майкоп
республика адыгея
общество
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КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Аэропорт, который вдвое увеличит туристический поток в Адыгею, может быть построен в Майкопе, реализация проекта будет способствовать развитию создаваемого горного экокурорта "Лагонаки", сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках заседания правительственной комиссии по развитию туризма, которое по видеосвязи провёл вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, доложил о проекте по созданию экокурорта "Лагонаки" в Адыгее, говорится в сообщении. Уточняется, что "Лагонаки" включён в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Ожидается, что реализация проекта даст мультипликативный эффект, обеспечив рост ВРП Адыгеи ориентировочно до 7%. При финансировании нацпроекта планируется создать обеспечивающую инфраструктуру курорта, соответствующие предложения региона для включения в нацпроект руководство Адыгеи уже сформировало, среди них – вопрос строительства аэропорта в Майкопе, в районе станицы Ханская, уточняется в релизе."Сейчас около 460 тысяч человек в год прибывают в Адыгею на личном транспорте или в составе организованных групп на экскурсионных автобусах. Аэропорт, принимающий гражданские рейсы, позволит в два раза увеличить трафик туристов. С другой стороны, аэропорт разгрузит наши автодороги: существующая дорожная инфраструктура уже с трудом справляется с растущим туристским потоком. С появлением нового крупного курорта ситуация может усугубиться. Поэтому наличие аэропорта, на наш взгляд, – объективная необходимость", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.Предложение о строительстве аэропорта планируется рассмотреть, параллельно будет проанализирована возможность привлечения инвестиций в этот проект, сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Чернышенко.Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" в начале июня подписали соглашение о создании всесезонного экокурорта "Лагонаки", предусматривающего строительство на Лагонакском нагорье 36 километров горнолыжных трасс и ряда других объектов рекреационной инфраструктуры: сноу-парка и трассы для беговых лыж. Реализация проекта стала возможна после принятия правительством РФ решения о создании в районе Кавказского биосферного заповедника Лагонакского биосферного полигона. В рамках этого режима охраны будут определены конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях.В экокурорт "Лагонаки" планируется инвестировать 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость объекта будет составлять не менее 0,5 миллиона человек в год. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий. Ранее сообщалось, что главный структурный компонент курорта – Верхняя деревня – будет построена вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский.
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туризм, россия, дмитрий чернышенко, мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея, общество
Аэропорт, который увеличит турпоток в Адыгею, могут построить в Майкопе
14:21 29.06.2021 (обновлено: 14:58 29.06.2021)
 
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Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Аэропорт, который вдвое увеличит туристический поток в Адыгею, могут построить в Майкопе

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КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Аэропорт, который вдвое увеличит туристический поток в Адыгею, может быть построен в Майкопе, реализация проекта будет способствовать развитию создаваемого горного экокурорта "Лагонаки", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках заседания правительственной комиссии по развитию туризма, которое по видеосвязи провёл вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, доложил о проекте по созданию экокурорта "Лагонаки" в Адыгее, говорится в сообщении. Уточняется, что "Лагонаки" включён в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Ожидается, что реализация проекта даст мультипликативный эффект, обеспечив рост ВРП Адыгеи ориентировочно до 7%. При финансировании нацпроекта планируется создать обеспечивающую инфраструктуру курорта, соответствующие предложения региона для включения в нацпроект руководство Адыгеи уже сформировало, среди них – вопрос строительства аэропорта в Майкопе, в районе станицы Ханская, уточняется в релизе.
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"Сейчас около 460 тысяч человек в год прибывают в Адыгею на личном транспорте или в составе организованных групп на экскурсионных автобусах. Аэропорт, принимающий гражданские рейсы, позволит в два раза увеличить трафик туристов. С другой стороны, аэропорт разгрузит наши автодороги: существующая дорожная инфраструктура уже с трудом справляется с растущим туристским потоком. С появлением нового крупного курорта ситуация может усугубиться. Поэтому наличие аэропорта, на наш взгляд, – объективная необходимость", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
Предложение о строительстве аэропорта планируется рассмотреть, параллельно будет проанализирована возможность привлечения инвестиций в этот проект, сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Чернышенко.
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Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" в начале июня подписали соглашение о создании всесезонного экокурорта "Лагонаки", предусматривающего строительство на Лагонакском нагорье 36 километров горнолыжных трасс и ряда других объектов рекреационной инфраструктуры: сноу-парка и трассы для беговых лыж. Реализация проекта стала возможна после принятия правительством РФ решения о создании в районе Кавказского биосферного заповедника Лагонакского биосферного полигона. В рамках этого режима охраны будут определены конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях.
В экокурорт "Лагонаки" планируется инвестировать 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость объекта будет составлять не менее 0,5 миллиона человек в год. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий. Ранее сообщалось, что главный структурный компонент курорта – Верхняя деревня – будет построена вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский.
 
Республика АдыгеяТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоМурат КумпиловМайкопРеспублика АдыгеяОбщество
 
 
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