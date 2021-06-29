https://ria.ru/20210629/abkhaziya-1739055196.html

Абхазия обратилась к России за помощью в борьбе с COVID-19

Абхазия обратилась к России за помощью в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

Абхазия обратилась к России за помощью в борьбе с COVID-19

Абхазия обратилась к РФ за помощью в борьбе с COVID-19, сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции глава минздрава республики Эдуард Бутба. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:00

2021-06-29T15:00

2021-06-29T15:00

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

абхазия

вакцинация

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СУХУМ, 29 июн - РИА Новости. Абхазия обратилась к РФ за помощью в борьбе с COVID-19, сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции глава минздрава республики Эдуард Бутба."Мы обратились к Российской Федерации с просьбой усилить помощь (в борьбе с COVID-19- ред.) при необходимости и возобновить приезд российских медиков для несения службы вахтовым методом. Этот вопрос рассматривается", - сказал Бутба.При этом министр отметил, что в Абхазии увеличилось число заболевших коронавирусом.В прошлом году российские медики приезжали в Абхазию для оказания помощи больным коронавирусом.Ранее сообщалось, что в республике были выявлены британский и индийский штаммы COVID-19. Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 17 044, выздоровело — 15 407 человек, 245 инфицированных скончались.

https://ria.ru/20210226/blagodarnost-1599019722.html

россия

абхазия

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2021

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россия, здоровье - общество, абхазия, вакцинация