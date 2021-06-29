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Абхазия обратилась к России за помощью в борьбе с COVID-19
Абхазия обратилась к России за помощью в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
Абхазия обратилась к России за помощью в борьбе с COVID-19
Абхазия обратилась к РФ за помощью в борьбе с COVID-19, сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции глава минздрава республики Эдуард Бутба. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:00
2021-06-29T15:00
2021-06-29T15:00
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
абхазия
вакцинация
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СУХУМ, 29 июн - РИА Новости. Абхазия обратилась к РФ за помощью в борьбе с COVID-19, сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции глава минздрава республики Эдуард Бутба."Мы обратились к Российской Федерации с просьбой усилить помощь (в борьбе с COVID-19- ред.) при необходимости и возобновить приезд российских медиков для несения службы вахтовым методом. Этот вопрос рассматривается", - сказал Бутба.При этом министр отметил, что в Абхазии увеличилось число заболевших коронавирусом.В прошлом году российские медики приезжали в Абхазию для оказания помощи больным коронавирусом.Ранее сообщалось, что в республике были выявлены британский и индийский штаммы COVID-19. Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 17 044, выздоровело — 15 407 человек, 245 инфицированных скончались.
https://ria.ru/20210226/blagodarnost-1599019722.html
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россия, здоровье - общество, абхазия, вакцинация
Абхазия обратилась к России за помощью в борьбе с COVID-19
В Минздраве Абхазии рассказали, что обратились к России за помощью в борьбе с COVID-19