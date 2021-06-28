https://ria.ru/20210628/zony-1738963260.html
В Ульяновской области откроют COVID-free зоны
В Ульяновской области откроют COVID-free зоны - РИА Новости, 28.06.2021
В Ульяновской области откроют COVID-free зоны
Зоны, свободные от коронавируса, планируется организовать в кафе и ресторанах Ульяновской области с 30 июня, сообщило правительство региона. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:57
2021-06-28T19:57
2021-06-28T20:01
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Зоны, свободные от коронавируса, планируется организовать в кафе и ресторанах Ульяновской области с 30 июня, сообщило правительство региона."Новые изменения в указ "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" вступят в силу с 30 июня… Нововведением станет формирование на территории Ульяновской области свободных COVID-зон. Посетить такие заведения - кафе и рестораны - смогут только жители региона с прививкой или подтверждением отсутствия болезни", - говорится в сообщении.Уточняется, что с учетом рекомендаций Роспотребнадзора до 31 июля продлевается режим повышенной готовности."В этот период допускается проведение массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек в помещении и на улице… Предлагается полный запрет работы детских игровых комнат в торговых центрах. Ограничивается проведение ночных мероприятий в общепите, караоке-залах и боулинг-клубах с 00.00 до 7.00 (23.00-6.00 мск). За несоблюдение требований на индивидуальных предпринимателей будет наложен штраф в первый раз 50 тысяч рублей, а на юридических лиц - до 300 тысяч рублей. Далее суммы взысканий будут гораздо выше", - отмечается в сообщении.В правительстве добавили, что в регионе остается в силе требование носить маски в общественных местах и транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах приобретения товаров и услуг.В Ульяновской области лабораторно подтверждены 58 570 случаев заражения, в том числе 117 за последние сутки, скончались 1673 человека с COVID-19, выздоровели 55 949 человек.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ульяновская область, общество
В Ульяновской области откроют COVID-free зоны
19:57 28.06.2021 (обновлено: 20:01 28.06.2021)
COVID-free зоны откроют в общепите Ульяновской области 30 июня
САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости.
Зоны, свободные от коронавируса, планируется организовать в кафе и ресторанах Ульяновской области
с 30 июня, сообщило правительство региона.
"Новые изменения в указ "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" вступят в силу с 30 июня… Нововведением станет формирование на территории Ульяновской области свободных COVID-зон. Посетить такие заведения - кафе и рестораны - смогут только жители региона с прививкой или подтверждением отсутствия болезни", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с учетом рекомендаций Роспотребнадзора
до 31 июля продлевается режим повышенной готовности.
"В этот период допускается проведение массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек в помещении и на улице… Предлагается полный запрет работы детских игровых комнат в торговых центрах. Ограничивается проведение ночных мероприятий в общепите, караоке-залах и боулинг-клубах с 00.00 до 7.00 (23.00-6.00 мск). За несоблюдение требований на индивидуальных предпринимателей будет наложен штраф в первый раз 50 тысяч рублей, а на юридических лиц - до 300 тысяч рублей. Далее суммы взысканий будут гораздо выше", - отмечается в сообщении.
В правительстве добавили, что в регионе остается в силе требование носить маски в общественных местах и транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах приобретения товаров и услуг.
В Ульяновской области лабораторно подтверждены 58 570 случаев заражения, в том числе 117 за последние сутки, скончались 1673 человека с COVID-19, выздоровели 55 949 человек.