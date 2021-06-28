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В Ульяновской области откроют COVID-free зоны

В Ульяновской области откроют COVID-free зоны - РИА Новости, 28.06.2021

В Ульяновской области откроют COVID-free зоны

Зоны, свободные от коронавируса, планируется организовать в кафе и ресторанах Ульяновской области с 30 июня, сообщило правительство региона. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T19:57

2021-06-28T19:57

2021-06-28T20:01

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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Зоны, свободные от коронавируса, планируется организовать в кафе и ресторанах Ульяновской области с 30 июня, сообщило правительство региона."Новые изменения в указ "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" вступят в силу с 30 июня… Нововведением станет формирование на территории Ульяновской области свободных COVID-зон. Посетить такие заведения - кафе и рестораны - смогут только жители региона с прививкой или подтверждением отсутствия болезни", - говорится в сообщении.Уточняется, что с учетом рекомендаций Роспотребнадзора до 31 июля продлевается режим повышенной готовности."В этот период допускается проведение массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек в помещении и на улице… Предлагается полный запрет работы детских игровых комнат в торговых центрах. Ограничивается проведение ночных мероприятий в общепите, караоке-залах и боулинг-клубах с 00.00 до 7.00 (23.00-6.00 мск). За несоблюдение требований на индивидуальных предпринимателей будет наложен штраф в первый раз 50 тысяч рублей, а на юридических лиц - до 300 тысяч рублей. Далее суммы взысканий будут гораздо выше", - отмечается в сообщении.В правительстве добавили, что в регионе остается в силе требование носить маски в общественных местах и транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах приобретения товаров и услуг.В Ульяновской области лабораторно подтверждены 58 570 случаев заражения, в том числе 117 за последние сутки, скончались 1673 человека с COVID-19, выздоровели 55 949 человек.

https://ria.ru/20210628/qr-kody-1738921101.html

ульяновская область

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