Без Бузовой и Моргенштерна: в Москве красиво завершился фестиваль "Жара"

Ведущей юбилейной "Жары" была Ксения Собчак. За пять фестивальных дней она запомнилась не только остроумными шутками и комментариями, когда общалась с участниками, но и стильными нарядами.

Образы журналистки и телеведущей стали самыми удачными на премии. Ксения Собчак блистала в элегантном платье цвета фуксии, смелом укороченном топе со сложной драпировкой, а в финальный день появилась в черном платье на завязках с вырезами по бокам.