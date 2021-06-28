Без Бузовой и Моргенштерна: в Москве красиво завершился фестиваль "Жара"
Ведущей юбилейной "Жары" была Ксения Собчак. За пять фестивальных дней она запомнилась не только остроумными шутками и комментариями, когда общалась с участниками, но и стильными нарядами.
Образы журналистки и телеведущей стали самыми удачными на премии. Ксения Собчак блистала в элегантном платье цвета фуксии, смелом укороченном топе со сложной драпировкой, а в финальный день появилась в черном платье на завязках с вырезами по бокам.
Ведущей юбилейной "Жары" была Ксения Собчак. За пять фестивальных дней она запомнилась не только остроумными шутками и комментариями, когда общалась с участниками, но и стильными нарядами.
Образы журналистки и телеведущей стали самыми удачными на премии. Ксения Собчак блистала в элегантном платье цвета фуксии, смелом укороченном топе со сложной драпировкой, а в финальный день появилась в черном платье на завязках с вырезами по бокам.
"Надела трусы на штаны и на сцену", —прокомментировала Ксения Собчак сценический образ певицы Глюкозы, которая исполнила композицию "Мурашки".
"Надела трусы на штаны и на сцену", —прокомментировала Ксения Собчак сценический образ певицы Глюкозы, которая исполнила композицию "Мурашки".
Несмотря на колкие фразы супруги Константина Богомолова, заключительный день завершился на позитивной ноте: без скандалов и смелых экспромтов.
Главных хайпомейкеров этого года в лице Ольги Бузовой и Моргенштерна на сцене, за кулисами и даже в зале не было.
Несмотря на колкие фразы супруги Константина Богомолова, заключительный день завершился на позитивной ноте: без скандалов и смелых экспромтов.
Главных хайпомейкеров этого года в лице Ольги Бузовой и Моргенштерна на сцене, за кулисами и даже в зале не было.
Телезрителей любимыми хитами радовали Леонид Агутин, Полина Гагарина Владимир Пресняков — младший, Григорий Лепс, Манижа, Александр Панайотов, HammAli & Navai, Рита Дакота и многие другие.
Телезрителей любимыми хитами радовали Леонид Агутин, Полина Гагарина Владимир Пресняков — младший, Григорий Лепс, Манижа, Александр Панайотов, HammAli & Navai, Рита Дакота и многие другие.
Эта "ЖАРА" также запомнилась и необычными коллаборациями. Например, Дмитрий Маликов с Artik & Asti презентовали песню "Градусы". Новый трек тепло приняли коллеги, которые кричали и танцевали в такт из зала.
Эта "ЖАРА" также запомнилась и необычными коллаборациями. Например, Дмитрий Маликов с Artik & Asti презентовали песню "Градусы". Новый трек тепло приняли коллеги, которые кричали и танцевали в такт из зала.
Впервые на фестивале певец и основатель "Жары" Эмин Агаларов (Emin) исполнил в дуэте с Jony композицию "Камин". Видео на нее уже набрало более 40 миллионов просмотров в Сети.
Впервые на фестивале певец и основатель "Жары" Эмин Агаларов (Emin) исполнил в дуэте с Jony композицию "Камин". Видео на нее уже набрало более 40 миллионов просмотров в Сети.
Со звездами отечественной эстрады не менее успешно выступили блогеры: Катя Адушкина, Валя Карнавал, Даня Милохин, Артур Бабич и другие.
Со звездами отечественной эстрады не менее успешно выступили блогеры: Катя Адушкина, Валя Карнавал, Даня Милохин, Артур Бабич и другие.
"Подсластила" музыкальный летний праздник участница Евровидения-2021 Наталья Гордиенко (представляла Молдову).
Протеже Филиппа Киркорова исполнила конкурсную песню Sugar, с которой заняла 13 место.
"Подсластила" музыкальный летний праздник участница Евровидения-2021 Наталья Гордиенко (представляла Молдову).
Протеже Филиппа Киркорова исполнила конкурсную песню Sugar, с которой заняла 13 место.
Следующий, VI международный музыкальный фестиваль "Жара" организаторы планируют провести в конце июля 2022 года в Баку на берегу Каспийского моря, где он впервые прошел в 2016 году.
Следующий, VI международный музыкальный фестиваль "Жара" организаторы планируют провести в конце июля 2022 года в Баку на берегу Каспийского моря, где он впервые прошел в 2016 году.