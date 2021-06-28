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Шоубиз
https://ria.ru/20210628/zhara-1738892284.html
Без Бузовой и Моргенштерна: в Москве красиво завершился фестиваль "Жара"
Без Бузовой и Моргенштерна: в Москве красиво завершился фестиваль "Жара" - РИА Новости, 28.06.2021
Без Бузовой и Моргенштерна: в Москве красиво завершился фестиваль "Жара"
В это воскресенье в Москве состоялся масштабный гала-концерт, который завершил пятый международный музыкальный фестиваль "ЖАРА". И хотя шоу прошло в формате... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:45
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В это воскресенье в Москве состоялся масштабный гала-концерт, который завершил пятый международный музыкальный фестиваль "ЖАРА". И хотя шоу прошло в формате телесъемки из-за мер безопасности, связанных с COVID-19, топовые звезды отечественного шоу-бизнеса даже через объективы камер подарили зрителям настоящий праздник в это непростое время. Чем запомнилось закрытие "Жары" — в фотоленте РИА Новости.
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коронавирус в россии, знаменитости, звезды, дмитрий маликов, григорий лепс, полина гагарина, ксения собчак, леонид агутин, москва, фото, новости культуры, шоу-бизнес

Без Бузовой и Моргенштерна: в Москве красиво завершился фестиваль "Жара"

15:45 28.06.2021 (обновлено: 23:13 28.06.2021)
 
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В это воскресенье в Москве состоялся масштабный гала-концерт, который завершил пятый международный музыкальный фестиваль "ЖАРА". И хотя шоу прошло в формате телесъемки из-за мер безопасности, связанных с COVID-19, топовые звезды отечественного шоу-бизнеса даже через объективы камер подарили зрителям настоящий праздник в это непростое время. Чем запомнилось закрытие "Жары" — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Ведущей юбилейной "Жары" была Ксения Собчак. За пять фестивальных дней она запомнилась не только остроумными шутками и комментариями, когда общалась с участниками, но и стильными нарядами.

Образы журналистки и телеведущей стали самыми удачными на премии. Ксения Собчак блистала в элегантном платье цвета фуксии, смелом укороченном топе со сложной драпировкой, а в финальный день появилась в черном платье на завязках с вырезами по бокам.

Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара
1 из 9

Ведущей юбилейной "Жары" была Ксения Собчак. За пять фестивальных дней она запомнилась не только остроумными шутками и комментариями, когда общалась с участниками, но и стильными нарядами.

Образы журналистки и телеведущей стали самыми удачными на премии. Ксения Собчак блистала в элегантном платье цвета фуксии, смелом укороченном топе со сложной драпировкой, а в финальный день появилась в черном платье на завязках с вырезами по бокам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"

"Надела трусы на штаны и на сцену", —прокомментировала Ксения Собчак сценический образ певицы Глюкозы, которая исполнила композицию "Мурашки".

Фестиваль ЖАРА
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"Надела трусы на штаны и на сцену", —прокомментировала Ксения Собчак сценический образ певицы Глюкозы, которая исполнила композицию "Мурашки".

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"
© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"

Несмотря на колкие фразы супруги Константина Богомолова, заключительный день завершился на позитивной ноте: без скандалов и смелых экспромтов.

Главных хайпомейкеров этого года в лице Ольги Бузовой и Моргенштерна на сцене, за кулисами и даже в зале не было.

Фестиваль ЖАРА
3 из 9

Несмотря на колкие фразы супруги Константина Богомолова, заключительный день завершился на позитивной ноте: без скандалов и смелых экспромтов.

Главных хайпомейкеров этого года в лице Ольги Бузовой и Моргенштерна на сцене, за кулисами и даже в зале не было.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"
© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"

Телезрителей любимыми хитами радовали Леонид Агутин, Полина Гагарина Владимир Пресняков — младший, Григорий Лепс, Манижа, Александр Панайотов, HammAli & Navai, Рита Дакота и многие другие.

Фестиваль ЖАРА
4 из 9

Телезрителей любимыми хитами радовали Леонид Агутин, Полина Гагарина Владимир Пресняков — младший, Григорий Лепс, Манижа, Александр Панайотов, HammAli & Navai, Рита Дакота и многие другие.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"
© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"

Эта "ЖАРА" также запомнилась и необычными коллаборациями. Например, Дмитрий Маликов с Artik & Asti презентовали песню "Градусы". Новый трек тепло приняли коллеги, которые кричали и танцевали в такт из зала.

Фестиваль ЖАРА
5 из 9

Эта "ЖАРА" также запомнилась и необычными коллаборациями. Например, Дмитрий Маликов с Artik & Asti презентовали песню "Градусы". Новый трек тепло приняли коллеги, которые кричали и танцевали в такт из зала.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"
© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"

Впервые на фестивале певец и основатель "Жары" Эмин Агаларов (Emin) исполнил в дуэте с Jony композицию "Камин". Видео на нее уже набрало более 40 миллионов просмотров в Сети.

Фестиваль ЖАРА
6 из 9

Впервые на фестивале певец и основатель "Жары" Эмин Агаларов (Emin) исполнил в дуэте с Jony композицию "Камин". Видео на нее уже набрало более 40 миллионов просмотров в Сети.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"
© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"

Со звездами отечественной эстрады не менее успешно выступили блогеры: Катя Адушкина, Валя Карнавал, Даня Милохин, Артур Бабич и другие.

Фестиваль ЖАРА
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Со звездами отечественной эстрады не менее успешно выступили блогеры: Катя Адушкина, Валя Карнавал, Даня Милохин, Артур Бабич и другие.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"
© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"

"Подсластила" музыкальный летний праздник участница Евровидения-2021 Наталья Гордиенко (представляла Молдову).

Протеже Филиппа Киркорова исполнила конкурсную песню Sugar, с которой заняла 13 место.

Фестиваль ЖАРА
8 из 9

"Подсластила" музыкальный летний праздник участница Евровидения-2021 Наталья Гордиенко (представляла Молдову).

Протеже Филиппа Киркорова исполнила конкурсную песню Sugar, с которой заняла 13 место.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"
© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"

Следующий, VI международный музыкальный фестиваль "Жара" организаторы планируют провести в конце июля 2022 года в Баку на берегу Каспийского моря, где он впервые прошел в 2016 году.

Фестиваль ЖАРА
9 из 9

Следующий, VI международный музыкальный фестиваль "Жара" организаторы планируют провести в конце июля 2022 года в Баку на берегу Каспийского моря, где он впервые прошел в 2016 году.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"
 
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