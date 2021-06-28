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Почему я все время влюбляюсь в алкоголиков (наркоманов)?

Почему я все время влюбляюсь в алкоголиков (наркоманов)? - РИА Новости, 28.06.2021

Почему я все время влюбляюсь в алкоголиков (наркоманов)?

"У меня пил отец, а сейчас - пьёт муж". "Постоянно влюбляюсь в девушек, у которых проблемы с наркотиками"... Человек, у которого в семье были алкоголики, наркоманы или игроманы, в большей степени, чем остальные, рискует встретить партнера с похожей проблемой. Что такое зависимое поведение, как оно формируется и как изменить устоявшийся шаблон?

2021-06-28T12:00

2021-06-28T12:00

2021-06-28T12:00

страхи/ошибки

психология отношений

московский научно-практический центр наркологии

подкаст

психология

наркотики

общество

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Почему я все время влюбляюсь в алкоголиков (наркоманов)? "У меня пил отец, а сейчас - пьёт муж". "Постоянно влюбляюсь в девушек, у которых проблемы с наркотиками"... Человек, у которого в семье были алкоголики, наркоманы или игроманы, в большей степени, чем остальные, рискует встретить партнера с похожей проблемой. Что такое зависимое поведение, как оно формируется и как изменить устоявшийся шаблон? audio/mpeg

Почему я все время влюбляюсь в алкоголиков (наркоманов)? "У меня пил отец, а сейчас - пьёт муж". "Постоянно влюбляюсь в девушек, у которых проблемы с наркотиками"... Человек, у которого в семье были алкоголики, наркоманы или игроманы, в большей степени, чем остальные, рискует встретить партнера с похожей проблемой. Что такое зависимое поведение, как оно формируется и как изменить устоявшийся шаблон? audio/mpeg

Почему человека "тянет" к партнерам одного типа и что с этим делать? Объясняют эксперты: заведующий отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Сергей Долгий и директор фонда "Диакония", врач-нарколог Елена Рыдалевская.Правда ли, что после отношений с наркоманом или алкоголиком возрастает риск снова выбрать партнера с подобной проблемой? 02:40 Как дети повторяют схемы родителей 07:10 Как распознать бывшего алкоголика или наркомана10:25 Если партнер пьет, как не спиться самому? 11:40 Созависимость и вторичная выгода18:05 Нужно ли бросать зависимого?23:35 Если вы ушли от наркомана или алкоголика, как заново выстроить свою жизнь? 34:40 "Прежде чем любить другого, нужно научиться с уважением относиться к себе"Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, психология отношений, московский научно-практический центр наркологии, подкаст, психология, наркотики, общество