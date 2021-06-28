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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210628/zavisimyy_partner-1738852717.html
Почему я все время влюбляюсь в алкоголиков (наркоманов)?
Почему я все время влюбляюсь в алкоголиков (наркоманов)? - РИА Новости, 28.06.2021
Почему я все время влюбляюсь в алкоголиков (наркоманов)?
"У меня пил отец, а сейчас - пьёт муж". "Постоянно влюбляюсь в девушек, у которых проблемы с наркотиками"... Человек, у которого в семье были алкоголики, наркоманы или игроманы, в большей степени, чем остальные, рискует встретить партнера с похожей проблемой. Что такое зависимое поведение, как оно формируется и как изменить устоявшийся шаблон?
2021-06-28T12:00
2021-06-28T12:00
страхи/ошибки
психология отношений
московский научно-практический центр наркологии
подкаст
психология
наркотики
общество
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Почему я все время влюбляюсь в алкоголиков (наркоманов)?
"У меня пил отец, а сейчас - пьёт муж". "Постоянно влюбляюсь в девушек, у которых проблемы с наркотиками"... Человек, у которого в семье были алкоголики, наркоманы или игроманы, в большей степени, чем остальные, рискует встретить партнера с похожей проблемой. Что такое зависимое поведение, как оно формируется и как изменить устоявшийся шаблон?
audio/mpeg
Почему я все время влюбляюсь в алкоголиков (наркоманов)?
"У меня пил отец, а сейчас - пьёт муж". "Постоянно влюбляюсь в девушек, у которых проблемы с наркотиками"... Человек, у которого в семье были алкоголики, наркоманы или игроманы, в большей степени, чем остальные, рискует встретить партнера с похожей проблемой. Что такое зависимое поведение, как оно формируется и как изменить устоявшийся шаблон?
audio/mpeg
Почему человека "тянет" к партнерам одного типа и что с этим делать? Объясняют эксперты: заведующий отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Сергей Долгий и директор фонда "Диакония", врач-нарколог Елена Рыдалевская.Правда ли, что после отношений с наркоманом или алкоголиком возрастает риск снова выбрать партнера с подобной проблемой? 02:40 Как дети повторяют схемы родителей 07:10 Как распознать бывшего алкоголика или наркомана10:25 Если партнер пьет, как не спиться самому? 11:40 Созависимость и вторичная выгода18:05 Нужно ли бросать зависимого?23:35 Если вы ушли от наркомана или алкоголика, как заново выстроить свою жизнь? 34:40 "Прежде чем любить другого, нужно научиться с уважением относиться к себе"Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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7 495 645-6601
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аудио, психология отношений, московский научно-практический центр наркологии, подкаст, психология, наркотики, общество

Почему я все время влюбляюсь в алкоголиков (наркоманов)?

12:00 28.06.2021
 
Страхи/Ошибки
Почему я все время влюбляюсь в алкоголиков (наркоманов)?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"У меня пил отец, а сейчас - пьёт муж". "Постоянно влюбляюсь в девушек, у которых проблемы с наркотиками"... Человек, у которого в семье были алкоголики, наркоманы или игроманы, в большей степени, чем остальные, рискует встретить партнера с похожей проблемой. Что такое зависимое поведение, как оно формируется и как изменить устоявшийся шаблон?
Почему человека "тянет" к партнерам одного типа и что с этим делать? Объясняют эксперты: заведующий отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Сергей Долгий и директор фонда "Диакония", врач-нарколог Елена Рыдалевская.
Правда ли, что после отношений с наркоманом или алкоголиком возрастает риск снова выбрать партнера с подобной проблемой?
02:40 Как дети повторяют схемы родителей
07:10 Как распознать бывшего алкоголика или наркомана
10:25 Если партнер пьет, как не спиться самому?
11:40 Созависимость и вторичная выгода
18:05 Нужно ли бросать зависимого?
23:35 Если вы ушли от наркомана или алкоголика, как заново выстроить свою жизнь?
34:40 "Прежде чем любить другого, нужно научиться с уважением относиться к себе"
Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Страхи/Ошибкипсихология отношенийМосковский научно-практический центр наркологииПодкастПсихологияНаркотикиОбщество
 
 
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