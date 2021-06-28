https://ria.ru/20210628/zakharova-1738880529.html

Захарова назвала Косово "черной дырой" Европы

Захарова назвала Косово "черной дырой" Европы - РИА Новости, 28.06.2021

Захарова назвала Косово "черной дырой" Европы

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Косово провальным проектом Европы. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:11

2021-06-28T12:11

2021-06-28T14:38

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альбин курти

мария захарова

косово

в мире

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Косово провальным проектом Европы.По ее словам, новые косовские власти "проповедуют откровенный политический экстремизм". В марте депутаты заксобрания самопровозглашенной республики избрали премьером лидера радикального движения "Самоопределение" Альбина Курти. Оно выступает за ограничение возможностей Белграда влиять на ситуацию в регионе.Захарова считает, что "западный проект "Косово" провалился", несмотря на "закачанные" в него средства и информационно-политическое сопровождение.Представитель МИД также напомнила, что в 2013 году согласованы так называемые брюссельские договоренности. Сербия, утверждает дипломат, выполнила свою часть тех решений, тогда как другая сторона отказалась обеспечить ключевое условие — создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово, наделенного широкими административными и исполнительными полномочиями. "Более того, нынешние косовские власти вообще не хотят обсуждать этот вопрос. Брюссель же ничего не может с этим поделать, ограничиваясь вялыми призывами без конкретных шагов по принуждению косовоалбанцев к следованию своим обязательствам", — добавила Захарова.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Решение не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Белград в 2011 году начал переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20210322/kosovo-1602402435.html

https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html

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россия, альбин курти, мария захарова, косово, в мире