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Захарова назвала Косово "черной дырой" Европы
Захарова назвала Косово "черной дырой" Европы - РИА Новости, 28.06.2021
Захарова назвала Косово "черной дырой" Европы
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Косово провальным проектом Европы. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:11
2021-06-28T14:38
россия
альбин курти
мария захарова
косово
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Косово провальным проектом Европы.По ее словам, новые косовские власти "проповедуют откровенный политический экстремизм". В марте депутаты заксобрания самопровозглашенной республики избрали премьером лидера радикального движения "Самоопределение" Альбина Курти. Оно выступает за ограничение возможностей Белграда влиять на ситуацию в регионе.Захарова считает, что "западный проект "Косово" провалился", несмотря на "закачанные" в него средства и информационно-политическое сопровождение.Представитель МИД также напомнила, что в 2013 году согласованы так называемые брюссельские договоренности. Сербия, утверждает дипломат, выполнила свою часть тех решений, тогда как другая сторона отказалась обеспечить ключевое условие — создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово, наделенного широкими административными и исполнительными полномочиями. "Более того, нынешние косовские власти вообще не хотят обсуждать этот вопрос. Брюссель же ничего не может с этим поделать, ограничиваясь вялыми призывами без конкретных шагов по принуждению косовоалбанцев к следованию своим обязательствам", — добавила Захарова.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Решение не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Белград в 2011 году начал переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20210322/kosovo-1602402435.html
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россия, альбин курти, мария захарова, косово, в мире
Захарова назвала Косово "черной дырой" Европы
12:11 28.06.2021 (обновлено: 14:38 28.06.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова назвала Косово "черной дырой" Европы и заявила о провале этого проекта Запада

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Косово провальным проектом Европы.
"Что касается нынешнего положения в Косово, то это "черная дыра" Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения", — сказала она в интервью сербской газете "Курир".
По ее словам, новые косовские власти "проповедуют откровенный политический экстремизм". В марте депутаты заксобрания самопровозглашенной республики избрали премьером лидера радикального движения "Самоопределение" Альбина Курти. Оно выступает за ограничение возможностей Белграда влиять на ситуацию в регионе.
Захарова считает, что "западный проект "Косово" провалился", несмотря на "закачанные" в него средства и информационно-политическое сопровождение.
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Представитель МИД также напомнила, что в 2013 году согласованы так называемые брюссельские договоренности. Сербия, утверждает дипломат, выполнила свою часть тех решений, тогда как другая сторона отказалась обеспечить ключевое условие — создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово, наделенного широкими административными и исполнительными полномочиями.
"Более того, нынешние косовские власти вообще не хотят обсуждать этот вопрос. Брюссель же ничего не может с этим поделать, ограничиваясь вялыми призывами без конкретных шагов по принуждению косовоалбанцев к следованию своим обязательствам", — добавила Захарова.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Решение не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Белград в 2011 году начал переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
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