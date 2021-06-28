Инфекционист объяснил, как жара влияет на заболеваемость COVID-19
12:47 28.06.2021 (обновлено: 12:54 28.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтанах в ЦПКиО имени Горького в Москве
Инфекционист рассказал, что аномальная могла поспособствовать росту заболеваемости COVID-19
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Аномально жаркая погода могла поспособствовать росту заболеваемости коронавирусом, поскольку люди чаще собирались в помещениях, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Если у нас имеется отклонение или аномальная погода, то это вносит свои коррективы в эпидемический процесс. Когда зимой на улице очень холодно, люди собираются в помещениях. В помещениях вирус распространяется гораздо более легко, чем на свежем воздухе. Когда стоит аномальная жара, люди собираются в помещениях, в кондиционированных помещениях - это опять может способствовать распространению коронавирусной инфекции", - рассказал Вознесенский.
Соответственно, по словам эксперта, свой "вклад" в подъем заболеваемости аномальная жара, которая стояла в центральном регионе России, действительно могла внести.
"Естественно, чем выше температура, чем выше индекс солнечной активности, тем выживать вирусу гораздо проблематичнее на открытой поверхности. Но если речь идет о помещении, то там таких факторов нет", - отметил Вознесенский.