Инфекционист объяснил, как жара влияет на заболеваемость COVID-19

"Если у нас имеется отклонение или аномальная погода, то это вносит свои коррективы в эпидемический процесс. Когда зимой на улице очень холодно, люди собираются в помещениях. В помещениях вирус распространяется гораздо более легко, чем на свежем воздухе. Когда стоит аномальная жара, люди собираются в помещениях, в кондиционированных помещениях - это опять может способствовать распространению коронавирусной инфекции", - рассказал Вознесенский.