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Инфекционист объяснил, как жара влияет на заболеваемость COVID-19
Инфекционист объяснил, как жара влияет на заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
Инфекционист объяснил, как жара влияет на заболеваемость COVID-19
Аномально жаркая погода могла поспособствовать росту заболеваемости коронавирусом, поскольку люди чаще собирались в помещениях, сообщил РИА Новости доцент... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:47
2021-06-28T12:54
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Аномально жаркая погода могла поспособствовать росту заболеваемости коронавирусом, поскольку люди чаще собирались в помещениях, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Соответственно, по словам эксперта, свой "вклад" в подъем заболеваемости аномальная жара, которая стояла в центральном регионе России, действительно могла внести."Естественно, чем выше температура, чем выше индекс солнечной активности, тем выживать вирусу гораздо проблематичнее на открытой поверхности. Но если речь идет о помещении, то там таких факторов нет", - отметил Вознесенский.
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сергей вознесенский, рудн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, общество
Инфекционист объяснил, как жара влияет на заболеваемость COVID-19
12:47 28.06.2021 (обновлено: 12:54 28.06.2021)
 
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Молодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтанах в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Инфекционист рассказал, что аномальная могла поспособствовать росту заболеваемости COVID-19

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Аномально жаркая погода могла поспособствовать росту заболеваемости коронавирусом, поскольку люди чаще собирались в помещениях, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Если у нас имеется отклонение или аномальная погода, то это вносит свои коррективы в эпидемический процесс. Когда зимой на улице очень холодно, люди собираются в помещениях. В помещениях вирус распространяется гораздо более легко, чем на свежем воздухе. Когда стоит аномальная жара, люди собираются в помещениях, в кондиционированных помещениях - это опять может способствовать распространению коронавирусной инфекции", - рассказал Вознесенский.
Соответственно, по словам эксперта, свой "вклад" в подъем заболеваемости аномальная жара, которая стояла в центральном регионе России, действительно могла внести.
"Естественно, чем выше температура, чем выше индекс солнечной активности, тем выживать вирусу гораздо проблематичнее на открытой поверхности. Но если речь идет о помещении, то там таких факторов нет", - отметил Вознесенский.
 
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