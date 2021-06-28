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Станцию "Ясенево" Калужско-Рижской линии метро открыли
Станцию "Ясенево" Калужско-Рижской линии метро открыли - РИА Новости, 28.06.2021
Станцию "Ясенево" Калужско-Рижской линии метро открыли
Станция "Ясенево" Калужско-Рижской линии московского метро открыта для пассажиров, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно". РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:46
2021-06-28T14:47
городское хозяйство москвы
telegram (приложение)
ясенево
департамент транспорта г. москвы
москва
метро
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Станция "Ясенево" Калужско-Рижской линии московского метро открыта для пассажиров, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Ранее сообщалось, что станцию метро "Ясенево" затапливает в Москве, вода попадает на платформу, были закрыты станции "Теплый стан", "Ясенево" и "Новоясеневская". Позднее отмечалось, что движение на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро восстановлено, но "Ясенево" поезда проезжают без остановки,"Движение на Калужско-Рижской линии (6) осуществляется штатно. Станция Ясенево открыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), ясенево, департамент транспорта г. москвы, москва, метро, происшествия
Станцию "Ясенево" Калужско-Рижской линии метро открыли
14:46 28.06.2021 (обновлено: 14:47 28.06.2021)
 
© Фото : Antares 610Станция московского метро "Ясенево"
Станция московского метро Ясенево - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : Antares 610

Станцию "Ясенево" Калужско-Рижской линии метро открыли для пассажиров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Станция "Ясенево" Калужско-Рижской линии московского метро открыта для пассажиров, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
Ранее сообщалось, что станцию метро "Ясенево" затапливает в Москве, вода попадает на платформу, были закрыты станции "Теплый стан", "Ясенево" и "Новоясеневская". Позднее отмечалось, что движение на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро восстановлено, но "Ясенево" поезда проезжают без остановки,
"Движение на Калужско-Рижской линии (6) осуществляется штатно. Станция Ясенево открыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.
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Городское хозяйство МосквыTelegram (приложение)ЯсеневоДепартамент транспорта г. МосквыМоскваМетроПроисшествия
 
 
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