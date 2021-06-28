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Яровая предложила установить регламент оказания телемедицинской помощи
Яровая предложила установить регламент оказания телемедицинской помощи - РИА Новости, 28.06.2021
Яровая предложила установить регламент оказания телемедицинской помощи
Необходимо установить на уровне приказа Минздрава РФ более четкий регламент оказания телемедицинской помощи, в действующем нет регламента оказания плановой... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:15
2021-06-28T12:15
россия
здоровье - общество
госдума рф
ирина яровая
общество
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Необходимо установить на уровне приказа Минздрава РФ более четкий регламент оказания телемедицинской помощи, в действующем нет регламента оказания плановой помощи, заявила на пресс-конференции вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая."Предлагаю на уровне приказа Минздрава установить более четкий регламент оказания телемедицинской помощи и урегулировать вопросы перевода консультативной помощи из одной формы в другую", - предложила она.По ее словам, согласно приказу Минздрава N 965н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий", существует градация телемедицинской помощи: экстренная, неотложная и плановая. Отнесение консультации конкретного пациента к одной из форм помощи определяет лечащий врач, который наблюдает пациента, именно он указывает, экстренная, неотложная или плановая телеконсультация требуется, продолжила Яровая."В приказе определены сроки оказания экстренной телемедицинской помощи - от 30 минут до 2 часов и неотложной - от 3 до 24 часов. А регламента оказания плановой помощи, через сколько должна состояться такая консультация, в приказе нет", - подчеркнула депутат.Саму процедуру оказания такой помощи пациентам в регионах она назвала очень важной. При этом, на практике оказывается, что консультация, которая лечащим врачом заявлена как экстренная в заявке, переводится учреждением, куда подана заявка, в плановую, в приказе этот вопрос не урегулирован, обратила внимание политик."Административный регламент должен безусловно гарантировать действия в интересах пациента", - заключила Яровая.
https://ria.ru/20210416/telemeditsina-1728584192.html
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россия, здоровье - общество, госдума рф, ирина яровая, общество
Яровая предложила установить регламент оказания телемедицинской помощи
12:15 28.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Яровая предложила установить четкий регламент оказания телемедицинской помощи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Необходимо установить на уровне приказа Минздрава РФ более четкий регламент оказания телемедицинской помощи, в действующем нет регламента оказания плановой помощи, заявила на пресс-конференции вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.
"Предлагаю на уровне приказа Минздрава установить более четкий регламент оказания телемедицинской помощи и урегулировать вопросы перевода консультативной помощи из одной формы в другую", - предложила она.
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По ее словам, согласно приказу Минздрава N 965н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий", существует градация телемедицинской помощи: экстренная, неотложная и плановая. Отнесение консультации конкретного пациента к одной из форм помощи определяет лечащий врач, который наблюдает пациента, именно он указывает, экстренная, неотложная или плановая телеконсультация требуется, продолжила Яровая.
"В приказе определены сроки оказания экстренной телемедицинской помощи - от 30 минут до 2 часов и неотложной - от 3 до 24 часов. А регламента оказания плановой помощи, через сколько должна состояться такая консультация, в приказе нет", - подчеркнула депутат.
Саму процедуру оказания такой помощи пациентам в регионах она назвала очень важной. При этом, на практике оказывается, что консультация, которая лечащим врачом заявлена как экстренная в заявке, переводится учреждением, куда подана заявка, в плановую, в приказе этот вопрос не урегулирован, обратила внимание политик.
"Административный регламент должен безусловно гарантировать действия в интересах пациента", - заключила Яровая.
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