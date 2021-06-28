https://ria.ru/20210628/yaponiya-1738893728.html

В Японии два ребенка погибли в ДТП с грузовиком

В Японии два ребенка погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 28.06.2021

В Японии два ребенка погибли в ДТП с грузовиком

Грузовик врезался в колонну школьников в японской префектуре Тиба, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:31

2021-06-28T13:31

2021-06-28T13:31

тиба (префектура)

япония

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:111:3000:1799_1920x0_80_0_0_904a56b9d2c2395089c3494e283f48a4.jpg

ТОКИО, 28 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Грузовик врезался в колонну школьников в японской префектуре Тиба, сообщил телеканал NHK.Дети возвращались из школы, когда грузовик, налетев на опору ЛЭП, врезался в их колонну. Двое детей погибли, еще три ребёнка в возрасте от 6 до 10 лет получили травмы высокой степени тяжести.Шестидесятилетний водитель грузовика был задержан. Он признал, что не справился с управлением, столкнулся с опорой ЛЭП, а затем врезался в колонну школьников. Анализы показали превышение содержания алкоголя.Полиция ведет расследование.

https://ria.ru/20210624/mikroavtobus-1738513541.html

тиба (префектура)

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тиба (префектура), япония, происшествия, в мире