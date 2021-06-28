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В Японии два ребенка погибли в ДТП с грузовиком
В Японии два ребенка погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 28.06.2021
В Японии два ребенка погибли в ДТП с грузовиком
Грузовик врезался в колонну школьников в японской префектуре Тиба, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:31
2021-06-28T13:31
тиба (префектура)
япония
происшествия
в мире
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ТОКИО, 28 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Грузовик врезался в колонну школьников в японской префектуре Тиба, сообщил телеканал NHK.Дети возвращались из школы, когда грузовик, налетев на опору ЛЭП, врезался в их колонну. Двое детей погибли, еще три ребёнка в возрасте от 6 до 10 лет получили травмы высокой степени тяжести.Шестидесятилетний водитель грузовика был задержан. Он признал, что не справился с управлением, столкнулся с опорой ЛЭП, а затем врезался в колонну школьников. Анализы показали превышение содержания алкоголя.Полиция ведет расследование.
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тиба (префектура), япония, происшествия, в мире
В Японии два ребенка погибли в ДТП с грузовиком
13:31 28.06.2021
 
© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© AP Photo / Junji Kurokawa

В Японии грузовик врезался в колонну школьников, два ребёнка погибли

Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Грузовик врезался в колонну школьников в японской префектуре Тиба, сообщил телеканал NHK.
Дети возвращались из школы, когда грузовик, налетев на опору ЛЭП, врезался в их колонну. Двое детей погибли, еще три ребёнка в возрасте от 6 до 10 лет получили травмы высокой степени тяжести.
Шестидесятилетний водитель грузовика был задержан. Он признал, что не справился с управлением, столкнулся с опорой ЛЭП, а затем врезался в колонну школьников. Анализы показали превышение содержания алкоголя.
Полиция ведет расследование.
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