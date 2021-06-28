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В Ялте из-за наводнения пострадали все мосты и русла восьми рек
В Ялте из-за наводнения пострадали все мосты и русла восьми рек - РИА Новости, 28.06.2021
В Ялте из-за наводнения пострадали все мосты и русла восьми рек
В Ялте из-за наводнения пострадали все мосты, а также русла восьми рек и гидротехнические сооружения вдоль них, сообщила глава администрации города Янина... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:11
2021-06-28T12:11
2021-06-28T12:11
подтопления в крыму
янина павленко
керчь
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В Ялте из-за наводнения пострадали все мосты, а также русла восьми рек и гидротехнические сооружения вдоль них, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Пострадали абсолютно все мосты в нашем городе. Пострадали все русла восьми рек, которые подтопило. Фактически оказались разрушенными все гидротехнические сооружения вдоль русел рек", - сказала Павленко в эфире канала "Россия 24".Кроме того, по ее словам, в регионе есть места, где в результате схода селей дома оказались засыпаны камнями по крыши.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://ria.ru/20210628/yalta-1738873001.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210627/yalta-1738815754.html
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подтопления в крыму, янина павленко, керчь, ялта, происшествия
В Ялте из-за наводнения пострадали все мосты и русла восьми рек
В Ялте из-за наводнения пострадали все мосты, а также русла восьми рек и гидротехнические сооружения вдоль них