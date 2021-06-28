https://ria.ru/20210628/vuzy-1738906996.html

Путин поздравил выпускников военных вузов

Путин поздравил выпускников военных вузов - РИА Новости, 28.06.2021

Путин поздравил выпускников военных вузов

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:41

2021-06-28T14:41

2021-06-28T14:51

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины."Уверен, все вы, каждый на своем посту, будете действительно профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины. Так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры", - сказал он на встрече в Кремле с выпускниками организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии.Он поблагодарил всех, кто передавал выпускникам опыт, знание, традиции офицерского братства."Поздравляю вас с завершением учебы. Желаю успехов в службе в интересах народа России и нашей великой Родины", - сказал Путин.Георгиевский зал Кремля получил свое название в честь Георгия Победоносца. Глава государства обратил на это внимание собравшихся. На стенах зала выбиты имена выдающихся военных, отличившихся в военных конфликтах и войнах, которые велись в интересах России; их фамилии и части, где они служили."Люди, которые служили в этих частях, шли на подвиг в интересах России и не думали, что их имена или названия их частей будут навечно занесены в одном из кремлевских залов на стены. Конечно, нет. Они исходили из того, что им предоставлена великая честь послужить Родине. Будьте достойны этой чести, достойны наших предков", - сказал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/golikova-1737482635.html

https://ria.ru/20210619/vypuskniki-1737694537.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество