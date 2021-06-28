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Путин поздравил выпускников военных вузов
Путин поздравил выпускников военных вузов - РИА Новости, 28.06.2021
Путин поздравил выпускников военных вузов
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:41
2021-06-28T14:51
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины."Уверен, все вы, каждый на своем посту, будете действительно профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины. Так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры", - сказал он на встрече в Кремле с выпускниками организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии.Он поблагодарил всех, кто передавал выпускникам опыт, знание, традиции офицерского братства."Поздравляю вас с завершением учебы. Желаю успехов в службе в интересах народа России и нашей великой Родины", - сказал Путин.Георгиевский зал Кремля получил свое название в честь Георгия Победоносца. Глава государства обратил на это внимание собравшихся. На стенах зала выбиты имена выдающихся военных, отличившихся в военных конфликтах и войнах, которые велись в интересах России; их фамилии и части, где они служили."Люди, которые служили в этих частях, шли на подвиг в интересах России и не думали, что их имена или названия их частей будут навечно занесены в одном из кремлевских залов на стены. Конечно, нет. Они исходили из того, что им предоставлена великая честь послужить Родине. Будьте достойны этой чести, достойны наших предков", - сказал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/golikova-1737482635.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество
Путин поздравил выпускников военных вузов
14:41 28.06.2021 (обновлено: 14:51 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Терещенко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Михаил Терещенко
Перейти в фотобанк

Путин уверен, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины.
"Уверен, все вы, каждый на своем посту, будете действительно профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины. Так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры", - сказал он на встрече в Кремле с выпускниками организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии.
Он поблагодарил всех, кто передавал выпускникам опыт, знание, традиции офицерского братства.
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"Поздравляю вас с завершением учебы. Желаю успехов в службе в интересах народа России и нашей великой Родины", - сказал Путин.
Георгиевский зал Кремля получил свое название в честь Георгия Победоносца. Глава государства обратил на это внимание собравшихся. На стенах зала выбиты имена выдающихся военных, отличившихся в военных конфликтах и войнах, которые велись в интересах России; их фамилии и части, где они служили.
"Люди, которые служили в этих частях, шли на подвиг в интересах России и не думали, что их имена или названия их частей будут навечно занесены в одном из кремлевских залов на стены. Конечно, нет. Они исходили из того, что им предоставлена великая честь послужить Родине. Будьте достойны этой чести, достойны наших предков", - сказал Путин.
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