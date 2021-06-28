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Посол США Салливан рассказал о встрече с Ушаковым
Посол США Салливан рассказал о встрече с Ушаковым - РИА Новости, 28.06.2021
Посол США Салливан рассказал о встрече с Ушаковым
Посол США в России Джон Салливан заявил, что после своего возвращения в Москву встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, обсуждались итоги саммита... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T22:24
2021-06-28T22:24
россия
джон салливан
юрий ушаков
анатолий антонов
джо байден
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москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил, что после своего возвращения в Москву встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, обсуждались итоги саммита РФ-США.Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, ранее также вернулся в США."Могу сказать, что после того, как меньше 24 часов назад вернулся в Москву (интервью было записано 25 июня - ред.), я уже начал работать – сегодня в Кремле я встретился с послом Юрием Ушаковым. Мы оба согласились с тем, что встреча в Женеве была полезной, но она ознаменовала собой лишь начало обсуждений широкого круга вопросов", - сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь"."Как сказал президент Байден, в течение следующих шести-двенадцати месяцев станет ясно, сможем ли мы на практике прийти к более конкретным достижениям", - добавил американский посол.
https://ria.ru/20210628/posolstvo-1738946911.html
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россия, джон салливан, юрий ушаков, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, москва, сша
Посол США Салливан рассказал о встрече с Ушаковым
22:24 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Джон Салливан заявил, что после возвращения в Москву встретился с Юрием Ушаковым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил, что после своего возвращения в Москву встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, обсуждались итоги саммита РФ-США.
Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, ранее также вернулся в США.
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"Могу сказать, что после того, как меньше 24 часов назад вернулся в Москву (интервью было записано 25 июня - ред.), я уже начал работать – сегодня в Кремле я встретился с послом Юрием Ушаковым. Мы оба согласились с тем, что встреча в Женеве была полезной, но она ознаменовала собой лишь начало обсуждений широкого круга вопросов", - сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь".
"Как сказал президент Байден, в течение следующих шести-двенадцати месяцев станет ясно, сможем ли мы на практике прийти к более конкретным достижениям", - добавил американский посол.
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РоссияДжон СалливанЮрий УшаковАнатолий АнтоновДжо БайденВладимир ПутинМоскваСША
 
 
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