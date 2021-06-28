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Посол США Салливан заявил, что встретится с Рябковым в четверг

Посол США Салливан заявил, что встретится с Рябковым в четверг - РИА Новости, 28.06.2021

Посол США Салливан заявил, что встретится с Рябковым в четверг

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в четверг. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:40

2021-06-28T17:40

2021-06-28T18:01

джон салливан

сергей рябков

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в четверг."Я буду встречаться с замглавы МИД Рябковым в четверг", - сказал посол журналистам.США и Россия продолжают обсуждать организацию консультаций по стратегической стабильности, заявил посол США в Москве Джон Салливан."У нас продолжаются переговоры с российской стороной относительно организации первого раунда переговоров по стратегической стабильности", - сказал посол журналистам.

https://ria.ru/20210624/mid-1738394727.html

россия

сша

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2021

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джон салливан, сергей рябков, россия, сша, в мире