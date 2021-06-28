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Посол США Салливан заявил, что встретится с Рябковым в четверг
Посол США Салливан заявил, что встретится с Рябковым в четверг - РИА Новости, 28.06.2021
Посол США Салливан заявил, что встретится с Рябковым в четверг
Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в четверг. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:40
2021-06-28T17:40
2021-06-28T18:01
джон салливан
сергей рябков
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сша
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в четверг."Я буду встречаться с замглавы МИД Рябковым в четверг", - сказал посол журналистам.США и Россия продолжают обсуждать организацию консультаций по стратегической стабильности, заявил посол США в Москве Джон Салливан."У нас продолжаются переговоры с российской стороной относительно организации первого раунда переговоров по стратегической стабильности", - сказал посол журналистам.
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джон салливан, сергей рябков, россия, сша, в мире
Посол США Салливан заявил, что встретится с Рябковым в четверг
17:40 28.06.2021 (обновлено: 18:01 28.06.2021)
Посол США Салливан заявил, что встретится с Рябковым в четверг