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В Чехии подтвердили вручение ноты в связи с событиями во Врбетице
В Чехии подтвердили вручение ноты в связи с событиями во Врбетице - РИА Новости, 28.06.2021
В Чехии подтвердили вручение ноты в связи с событиями во Врбетице
МИД Чехии подтвердил опубликованную в понедельник сетевым изданием Idnes информацию о том, что российский посол в Праге Александр Змеевский был приглашен в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T20:21
2021-06-28T20:21
россия
мид чехии
москва
сша
в мире
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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. МИД Чехии подтвердил опубликованную в понедельник сетевым изданием Idnes информацию о том, что российский посол в Праге Александр Змеевский был приглашен в министерство для вручения ноты с требованием компенсации ущерба от взрывов во Врбетице."Замглавы МИД Мартин Смолек в понедельник 28 июня пригласил посла РФ Александра Змеевского, чтобы обсудить с ним два ныне открытых международно-правовых вопроса в двусторонних отношениях... Смолек передал российскому послу дипломатическую ноту, в которой указывается на международно-правовую ответственность РФ за ее участие во взрывах склада с вооружением во Врбетице в 2014 году, содержится требование полной компенсации ущерба, нанесенного этими международно-противоправными действиями, и призыв к российской стороне к переговорам по данному делу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте чешского дипведомства.Второй из затронутых на встрече вопросов касается включения Чехии российской стороной в список недружественных государств, которое Прага считает нарушением международного права."Смолек заявил послу РФ, что распоряжение правительства РФ от 23 апреля этого года и дополненное 13 мая этого года о списке "недружественных государств" (в который включены Чехия и США – ред.) представляет собой нарушение международного права, конкретно Венской конвенции о дипломатических отношениях (прежде всего, обязательства не создавать разделение отдельных государств – прим. МИД Чехии) и Договора между Чехией и РФ о дружественных отношениях и сотрудничестве. По этой причине данное распоряжение должно быть отменено", - отмечается в сообщении МИД Чехии.По данным издания Idnes, Чехия расценивает ущерб от взрывов во Врбетице в 650 миллионов крон (около 30,4 миллиона долларов).Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210628/vrbetitse-1738959403.html
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россия, мид чехии, москва, сша, в мире
В Чехии подтвердили вручение ноты в связи с событиями во Врбетице
20:21 28.06.2021
 
© Фото : Policie ČRМесто взрыва в чешском Врбетице
Место взрыва в чешском Врбетице - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : Policie ČR

МИД Чехии подтвердил вручение ноты с требованиями компенсации в связи с событиями во Врбетице

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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. МИД Чехии подтвердил опубликованную в понедельник сетевым изданием Idnes информацию о том, что российский посол в Праге Александр Змеевский был приглашен в министерство для вручения ноты с требованием компенсации ущерба от взрывов во Врбетице.
"Замглавы МИД Мартин Смолек в понедельник 28 июня пригласил посла РФ Александра Змеевского, чтобы обсудить с ним два ныне открытых международно-правовых вопроса в двусторонних отношениях... Смолек передал российскому послу дипломатическую ноту, в которой указывается на международно-правовую ответственность РФ за ее участие во взрывах склада с вооружением во Врбетице в 2014 году, содержится требование полной компенсации ущерба, нанесенного этими международно-противоправными действиями, и призыв к российской стороне к переговорам по данному делу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте чешского дипведомства.
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Второй из затронутых на встрече вопросов касается включения Чехии российской стороной в список недружественных государств, которое Прага считает нарушением международного права.
"Смолек заявил послу РФ, что распоряжение правительства РФ от 23 апреля этого года и дополненное 13 мая этого года о списке "недружественных государств" (в который включены Чехия и США – ред.) представляет собой нарушение международного права, конкретно Венской конвенции о дипломатических отношениях (прежде всего, обязательства не создавать разделение отдельных государств – прим. МИД Чехии) и Договора между Чехией и РФ о дружественных отношениях и сотрудничестве. По этой причине данное распоряжение должно быть отменено", - отмечается в сообщении МИД Чехии.
По данным издания Idnes, Чехия расценивает ущерб от взрывов во Врбетице в 650 миллионов крон (около 30,4 миллиона долларов).
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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