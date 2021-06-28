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Захарова оценила требования компенсации со стороны чешских властей
Захарова оценила требования компенсации со стороны чешских властей - РИА Новости, 28.06.2021
Захарова оценила требования компенсации со стороны чешских властей
Чехия, требуя от России компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, только подтверждает свой статус недружественной страны, заявила официальный представитель... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:28
2021-06-28T21:45
россия
мвд чехии
мид чехии
москва
мария захарова
чехия
прага
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Чехия, требуя от России компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, только подтверждает свой статус недружественной страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Такое мнение она выразила, комментируя сообщения чешских медиа о том, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, при этом прося исключить ее из списка недружественных России государств."Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус", — написала Захарова в своем Telegram-канале.При этом финансовые требования Праги представитель МИД сравнила с вымогательством."Что касается истории с "компенсацией за несовершенное", то идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных", — добавила она.Ранее пражское сетевое издание Idnes сообщило, что замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил в понедельник послу России в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой чешская сторона требует полную компенсацию ущерба, нанесенного взрывами на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, который составляет, по ее подсчетам, 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро).Кроме того, по информации СМИ, МВД Чехии подготовило проект закона о разделении компенсации за взрывы во Врбетице. Предполагается, что 350 миллионов крон будет направлено руководству пострадавших населенных пунктов, а 300 миллионов — непосредственно пострадавшим гражданам.Прага в середине апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.В мае Чехия, наряду с США, вошла в список недружественных для России стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20210627/chekhiya-1738822621.html
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россия, мвд чехии, мид чехии, москва, мария захарова, чехия, прага, в мире
Захарова оценила требования компенсации со стороны чешских властей
19:28 28.06.2021 (обновлено: 21:45 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Захарова заявила, что Чехия подтвердила статус недружественной страны, требуя компенсации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Чехия, требуя от России компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, только подтверждает свой статус недружественной страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Такое мнение она выразила, комментируя сообщения чешских медиа о том, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, при этом прося исключить ее из списка недружественных России государств.
"Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 19:14В мире
Захарова описала басней разногласия властей Чехии по взрывам во Врбетице
При этом финансовые требования Праги представитель МИД сравнила с вымогательством.
"Что касается истории с "компенсацией за несовершенное", то идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных", — добавила она.
Ранее пражское сетевое издание Idnes сообщило, что замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил в понедельник послу России в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой чешская сторона требует полную компенсацию ущерба, нанесенного взрывами на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, который составляет, по ее подсчетам, 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро).
Кроме того, по информации СМИ, МВД Чехии подготовило проект закона о разделении компенсации за взрывы во Врбетице. Предполагается, что 350 миллионов крон будет направлено руководству пострадавших населенных пунктов, а 300 миллионов — непосредственно пострадавшим гражданам.
Прага в середине апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
В мае Чехия, наряду с США, вошла в список недружественных для России стран.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 19:54
Слуцкий ответил на требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице
 
РоссияМВД ЧехииМИД ЧехииМоскваМария ЗахароваЧехияПрагаВ мире
 
 
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