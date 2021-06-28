https://ria.ru/20210628/vrbetitse-1738941428.html

Чехия потребовала от России 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице

Чехия потребовала от России 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице - РИА Новости, 28.06.2021

Чехия потребовала от России 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице

Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия подозревает российские... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:51

2021-06-28T17:51

2021-06-28T19:28

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия подозревает российские спецслужбы. Об этом пишет газета Mlada fronta Dnes. Замглавы чешского МИД Мартин Смолек вручил послу России в Праге Александру Змеевскому соответствующую ноту. Ущерб власти республики оценили в 650 миллионов крон, или 25,5 миллиона евро (около 2,2 миллиарда рублей. — Прим. ред.). Замминистра также обвинил Москву в нарушении международного права из-за того, что Чехию включили в список недружественных государств.По информации издания, МВД Чехии подготовило законопроект о разделении компенсации за взрывы в Врбетице. Так, что 350 миллионов крон направят руководству пострадавших населенных пунктов, а оставшиеся 300 миллионов – непосредственно пострадавшим гражданам.Прага в апреле этого года заявила о причастности российских спецслужб к инциденту во Врбетице. Чешская сторона выслала из страны 18 сотрудников посольства России. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 человек из чешской дипмиссии. В мае Кремль внес Чехию наряду с США в список недружественных государств.В России обвинения назвали абсурдными, голословными и надуманными, отметив, что это часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы. Как подчеркнули в Кремле, бездоказательные выпады со стороны Чехии нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран.

https://ria.ru/20210627/vzryv-1738821138.html

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