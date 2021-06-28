https://ria.ru/20210628/vrbetitse-1738941428.html
Чехия потребовала от России 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице
Чехия потребовала от России 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице - РИА Новости, 28.06.2021
Чехия потребовала от России 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице
Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия подозревает российские... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:51
2021-06-28T17:51
2021-06-28T19:28
россия
мид чехии
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732667617_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fa4bf69b24ee269c21d171cad8e49326.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия подозревает российские спецслужбы. Об этом пишет газета Mlada fronta Dnes. Замглавы чешского МИД Мартин Смолек вручил послу России в Праге Александру Змеевскому соответствующую ноту. Ущерб власти республики оценили в 650 миллионов крон, или 25,5 миллиона евро (около 2,2 миллиарда рублей. — Прим. ред.). Замминистра также обвинил Москву в нарушении международного права из-за того, что Чехию включили в список недружественных государств.По информации издания, МВД Чехии подготовило законопроект о разделении компенсации за взрывы в Врбетице. Так, что 350 миллионов крон направят руководству пострадавших населенных пунктов, а оставшиеся 300 миллионов – непосредственно пострадавшим гражданам.Прага в апреле этого года заявила о причастности российских спецслужб к инциденту во Врбетице. Чешская сторона выслала из страны 18 сотрудников посольства России. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 человек из чешской дипмиссии. В мае Кремль внес Чехию наряду с США в список недружественных государств.В России обвинения назвали абсурдными, голословными и надуманными, отметив, что это часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы. Как подчеркнули в Кремле, бездоказательные выпады со стороны Чехии нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран.
https://ria.ru/20210627/vzryv-1738821138.html
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732667617_90:0:1425:1002_1920x0_80_0_0_4eda68a51517e10e33e6978d0751c231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид чехии, чехия, в мире
Чехия потребовала от России 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице
17:51 28.06.2021 (обновлено: 19:28 28.06.2021)
Чехия потребовала от России компенсацию в размере 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия подозревает российские спецслужбы. Об этом пишет газета Mlada fronta Dnes
.
Замглавы чешского МИД Мартин Смолек вручил послу России
в Праге Александру Змеевскому соответствующую ноту. Ущерб власти республики оценили в 650 миллионов крон, или 25,5 миллиона евро (около 2,2 миллиарда рублей. — Прим. ред.).
Замминистра также обвинил Москву в нарушении международного права из-за того, что Чехию
включили в список недружественных государств.
По информации издания, МВД Чехии подготовило законопроект о разделении компенсации за взрывы в Врбетице. Так, что 350 миллионов крон направят руководству пострадавших населенных пунктов, а оставшиеся 300 миллионов – непосредственно пострадавшим гражданам.
Прага в апреле этого года заявила о причастности российских спецслужб к инциденту во Врбетице. Чешская сторона выслала из страны 18 сотрудников посольства России. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 человек из чешской дипмиссии. В мае Кремль внес Чехию наряду с США в список недружественных государств.
В России обвинения назвали абсурдными, голословными и надуманными, отметив, что это часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы. Как подчеркнули в Кремле, бездоказательные выпады со стороны Чехии нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран.