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Чехия потребовала от России 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице
Чехия потребовала от России 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице - РИА Новости, 28.06.2021
Чехия потребовала от России 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице
Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия подозревает российские... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:51
2021-06-28T19:28
россия
мид чехии
чехия
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия подозревает российские спецслужбы. Об этом пишет газета Mlada fronta Dnes. Замглавы чешского МИД Мартин Смолек вручил послу России в Праге Александру Змеевскому соответствующую ноту. Ущерб власти республики оценили в 650 миллионов крон, или 25,5 миллиона евро (около 2,2 миллиарда рублей. — Прим. ред.). Замминистра также обвинил Москву в нарушении международного права из-за того, что Чехию включили в список недружественных государств.По информации издания, МВД Чехии подготовило законопроект о разделении компенсации за взрывы в Врбетице. Так, что 350 миллионов крон направят руководству пострадавших населенных пунктов, а оставшиеся 300 миллионов – непосредственно пострадавшим гражданам.Прага в апреле этого года заявила о причастности российских спецслужб к инциденту во Врбетице. Чешская сторона выслала из страны 18 сотрудников посольства России. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 человек из чешской дипмиссии. В мае Кремль внес Чехию наряду с США в список недружественных государств.В России обвинения назвали абсурдными, голословными и надуманными, отметив, что это часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы. Как подчеркнули в Кремле, бездоказательные выпады со стороны Чехии нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран.
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россия, мид чехии, чехия, в мире
Чехия потребовала от России 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице
17:51 28.06.2021 (обновлено: 19:28 28.06.2021)
 
© Фото : Policie ČRСпецтехника на месте взрыва в Врбетице в 2014 году
Спецтехника на месте взрыва в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : Policie ČR

Чехия потребовала от России компенсацию в размере 25,5 миллиона евро после взрывов во Врбетице

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия подозревает российские спецслужбы. Об этом пишет газета Mlada fronta Dnes.
Замглавы чешского МИД Мартин Смолек вручил послу России в Праге Александру Змеевскому соответствующую ноту. Ущерб власти республики оценили в 650 миллионов крон, или 25,5 миллиона евро (около 2,2 миллиарда рублей. — Прим. ред.).
Замминистра также обвинил Москву в нарушении международного права из-за того, что Чехию включили в список недружественных государств.
По информации издания, МВД Чехии подготовило законопроект о разделении компенсации за взрывы в Врбетице. Так, что 350 миллионов крон направят руководству пострадавших населенных пунктов, а оставшиеся 300 миллионов – непосредственно пострадавшим гражданам.
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Прага в апреле этого года заявила о причастности российских спецслужб к инциденту во Врбетице. Чешская сторона выслала из страны 18 сотрудников посольства России. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 человек из чешской дипмиссии. В мае Кремль внес Чехию наряду с США в список недружественных государств.
В России обвинения назвали абсурдными, голословными и надуманными, отметив, что это часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы. Как подчеркнули в Кремле, бездоказательные выпады со стороны Чехии нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран.
 
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