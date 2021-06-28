Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/vnukovo-1738905636.html
В аэропорту Внуково рассказали о работе предприятия в ливень
В аэропорту Внуково рассказали о работе предприятия в ливень - РИА Новости, 28.06.2021
В аэропорту Внуково рассказали о работе предприятия в ливень
"Внуково" в условиях ливня работает штатно, отмен рейсов из-за погоды нет, более того, в качестве запасной авиагавани он обслужил по рейсу из аэропортов... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:34
2021-06-28T14:34
россия
внуково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108637_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17acc42f13876fb846ae07a4b441ba07.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Внуково" в условиях ливня работает штатно, отмен рейсов из-за погоды нет, более того, в качестве запасной авиагавани он обслужил по рейсу из аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-служба предприятия."Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме на прием и отправление рейсов несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: ливневый дождь, гроза. Отмены рейсов по погодным условиям 28 июня в аэропорту нет", - сказали в пресс-службе."Кроме того, "Внуково" используется в качестве запасного аэропорта. По состоянию на 14.00 28 июня 2021 года "Внуково" обслужил один рейс из "Домодедово" и один рейс из "Шереметьево", - добавили там.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.
https://ria.ru/20210628/liven-1738903873.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108637_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32776d5710312b86b072707e4cf79af3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, внуково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
В аэропорту Внуково рассказали о работе предприятия в ливень
14:34 28.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Внуково
Пассажиры в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

"Внуково" в ливень работает штатно, принял 2 рейса аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Внуково" в условиях ливня работает штатно, отмен рейсов из-за погоды нет, более того, в качестве запасной авиагавани он обслужил по рейсу из аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-служба предприятия.
"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме на прием и отправление рейсов несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: ливневый дождь, гроза. Отмены рейсов по погодным условиям 28 июня в аэропорту нет", - сказали в пресс-службе.
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 14:25
В Москве ливень привел к перебоям в движении трамваев
"Кроме того, "Внуково" используется в качестве запасного аэропорта. По состоянию на 14.00 28 июня 2021 года "Внуково" обслужил один рейс из "Домодедово" и один рейс из "Шереметьево", - добавили там.
В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.
 
РоссияВнуковоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57В Москве стало проще подать онлайн-заявление на регистрацию брака
08:50Опрос показал, сколько россиян готовы привиться ради отдыха на Кубани
08:47На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий
08:44В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света
08:41Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
Лента новостейМолния