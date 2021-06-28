https://ria.ru/20210628/vnukovo-1738905636.html

В аэропорту Внуково рассказали о работе предприятия в ливень

В аэропорту Внуково рассказали о работе предприятия в ливень - РИА Новости, 28.06.2021

В аэропорту Внуково рассказали о работе предприятия в ливень

"Внуково" в условиях ливня работает штатно, отмен рейсов из-за погоды нет, более того, в качестве запасной авиагавани он обслужил по рейсу из аэропортов... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:34

2021-06-28T14:34

2021-06-28T14:34

россия

внуково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Внуково" в условиях ливня работает штатно, отмен рейсов из-за погоды нет, более того, в качестве запасной авиагавани он обслужил по рейсу из аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-служба предприятия."Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме на прием и отправление рейсов несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: ливневый дождь, гроза. Отмены рейсов по погодным условиям 28 июня в аэропорту нет", - сказали в пресс-службе."Кроме того, "Внуково" используется в качестве запасного аэропорта. По состоянию на 14.00 28 июня 2021 года "Внуково" обслужил один рейс из "Домодедово" и один рейс из "Шереметьево", - добавили там.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.

https://ria.ru/20210628/liven-1738903873.html

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россия, внуково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество