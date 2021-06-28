https://ria.ru/20210628/vladivostok-1738850714.html
Во Владивостоке разработали новый маршрут для туристов из Южной Кореи
Во Владивостоке разработали новый маршрут для туристов из Южной Кореи - РИА Новости, 28.06.2021
Во Владивостоке разработали новый маршрут для туристов из Южной Кореи
Специалисты в Приморье разработали новый туристический маршрут по Владивостоку для гостей из Южной Кореи, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:43
2021-06-28T08:43
2021-06-28T08:43
россия
туризм
южная корея
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586247827_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_c149a9232df11bbd8362299f66a044a0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Специалисты в Приморье разработали новый туристический маршрут по Владивостоку для гостей из Южной Кореи, сообщает правительство региона."Знаковые места Владивостока, которые связаны общей историей России и Республики Корея, объединил единый туристский маршрут. Работу по обновлению информационных карт для южнокорейских туристов проводят вместе Туристско-информационный центр Приморского края и Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке", - говорится в сообщении.Корея и Владивосток имеют давнюю историческую связь, и многие места в приморской столице имеют особое историческое значение для этнических корейцев. Одно из них – памятник на улице Хабаровской, где в начале XX века размещалось корейское поселение, известное как Корейская слободка.Эта и другие точки притяжения для граждан Республики Корея были собраны в единую туристическую карту. В этом году решено расширить и актуализировать эту информацию. "Генеральное консульство Республики Корея выразило заинтересованность в том, чтобы помочь нам в модернизации карты. В маршрут добавлены новые объекты, интересные с познавательной точки зрения, связанные с историей пребывания корейцев во Владивостоке и развитием дружбы русского и корейского народов. Основной акцент сделаем на достопримечательности, которые будут интересны молодым корейцам", - отметила директор Туристско-информационного центра Ольга Гуревич, чьи слова приводятся в сообщении.Карта с новым маршрутом будет распространяться среди туристов бесплатно. Получить ее гости смогут на стойках Туристско-информационного центра в аэропорту, на Морском вокзале и центральной площади Владивостока.В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020 - 2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма региона, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
https://ria.ru/20210618/primore-1737532289.html
https://ria.ru/20210623/trubitsyn-1737177704.html
россия
южная корея
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586247827_129:0:769:480_1920x0_80_0_0_4ae335250675d2e084b02c6bd6b16f05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, южная корея, владивосток
Во Владивостоке разработали новый маршрут для туристов из Южной Кореи
Специалисты в Приморье разработали новый маршрут по Владивостоку для гостей из Южной Кореи
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости.
Специалисты в Приморье разработали новый туристический маршрут по Владивостоку
для гостей из Южной Кореи
, сообщает правительство региона.
"Знаковые места Владивостока, которые связаны общей историей России
и Республики Корея, объединил единый туристский маршрут. Работу по обновлению информационных карт для южнокорейских туристов проводят вместе Туристско-информационный центр Приморского края
и Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке", - говорится в сообщении.
Корея и Владивосток имеют давнюю историческую связь, и многие места в приморской столице имеют особое историческое значение для этнических корейцев. Одно из них – памятник на улице Хабаровской, где в начале XX века размещалось корейское поселение, известное как Корейская слободка.
Эта и другие точки притяжения для граждан Республики Корея были собраны в единую туристическую карту. В этом году решено расширить и актуализировать эту информацию. "Генеральное консульство Республики Корея выразило заинтересованность в том, чтобы помочь нам в модернизации карты. В маршрут добавлены новые объекты, интересные с познавательной точки зрения, связанные с историей пребывания корейцев во Владивостоке и развитием дружбы русского и корейского народов. Основной акцент сделаем на достопримечательности, которые будут интересны молодым корейцам", - отметила директор Туристско-информационного центра Ольга Гуревич, чьи слова приводятся в сообщении.
Карта с новым маршрутом будет распространяться среди туристов бесплатно. Получить ее гости смогут на стойках Туристско-информационного центра в аэропорту, на Морском вокзале и центральной площади Владивостока.
"В 2019 году туристический поток из Республики Корея показал самый большой прирост – он составил 27%. Это демонстрирует высокий интерес южнокорейских граждан к Владивостоку. И несмотря на колоссальный спад всего туристического рынка в этом году, исследования, проведенные в Корее, показывают, что интерес к России и к отдыху во Владивостоке со стороны корейских граждан не падает. Именно поэтому мы продолжаем подготовку к началу туристического сезона", – рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, чьи слова приводит правительство.
В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020 - 2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма региона, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.