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Во Владивостоке разработали новый маршрут для туристов из Южной Кореи
Во Владивостоке разработали новый маршрут для туристов из Южной Кореи - РИА Новости, 28.06.2021
Во Владивостоке разработали новый маршрут для туристов из Южной Кореи
Специалисты в Приморье разработали новый туристический маршрут по Владивостоку для гостей из Южной Кореи, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:43
2021-06-28T08:43
россия
туризм
южная корея
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Специалисты в Приморье разработали новый туристический маршрут по Владивостоку для гостей из Южной Кореи, сообщает правительство региона."Знаковые места Владивостока, которые связаны общей историей России и Республики Корея, объединил единый туристский маршрут. Работу по обновлению информационных карт для южнокорейских туристов проводят вместе Туристско-информационный центр Приморского края и Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке", - говорится в сообщении.Корея и Владивосток имеют давнюю историческую связь, и многие места в приморской столице имеют особое историческое значение для этнических корейцев. Одно из них – памятник на улице Хабаровской, где в начале XX века размещалось корейское поселение, известное как Корейская слободка.Эта и другие точки притяжения для граждан Республики Корея были собраны в единую туристическую карту. В этом году решено расширить и актуализировать эту информацию. "Генеральное консульство Республики Корея выразило заинтересованность в том, чтобы помочь нам в модернизации карты. В маршрут добавлены новые объекты, интересные с познавательной точки зрения, связанные с историей пребывания корейцев во Владивостоке и развитием дружбы русского и корейского народов. Основной акцент сделаем на достопримечательности, которые будут интересны молодым корейцам", - отметила директор Туристско-информационного центра Ольга Гуревич, чьи слова приводятся в сообщении.Карта с новым маршрутом будет распространяться среди туристов бесплатно. Получить ее гости смогут на стойках Туристско-информационного центра в аэропорту, на Морском вокзале и центральной площади Владивостока.В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020 - 2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма региона, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
https://ria.ru/20210618/primore-1737532289.html
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россия, туризм, южная корея, владивосток
Во Владивостоке разработали новый маршрут для туристов из Южной Кореи
08:43 28.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края / Перейти в фотобанкМост на остров Русский во Владивостоке
Мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края
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Специалисты в Приморье разработали новый маршрут по Владивостоку для гостей из Южной Кореи

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Специалисты в Приморье разработали новый туристический маршрут по Владивостоку для гостей из Южной Кореи, сообщает правительство региона.
"Знаковые места Владивостока, которые связаны общей историей России и Республики Корея, объединил единый туристский маршрут. Работу по обновлению информационных карт для южнокорейских туристов проводят вместе Туристско-информационный центр Приморского края и Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке", - говорится в сообщении.
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Эта и другие точки притяжения для граждан Республики Корея были собраны в единую туристическую карту. В этом году решено расширить и актуализировать эту информацию. "Генеральное консульство Республики Корея выразило заинтересованность в том, чтобы помочь нам в модернизации карты. В маршрут добавлены новые объекты, интересные с познавательной точки зрения, связанные с историей пребывания корейцев во Владивостоке и развитием дружбы русского и корейского народов. Основной акцент сделаем на достопримечательности, которые будут интересны молодым корейцам", - отметила директор Туристско-информационного центра Ольга Гуревич, чьи слова приводятся в сообщении.
Карта с новым маршрутом будет распространяться среди туристов бесплатно. Получить ее гости смогут на стойках Туристско-информационного центра в аэропорту, на Морском вокзале и центральной площади Владивостока.
"В 2019 году туристический поток из Республики Корея показал самый большой прирост – он составил 27%. Это демонстрирует высокий интерес южнокорейских граждан к Владивостоку. И несмотря на колоссальный спад всего туристического рынка в этом году, исследования, проведенные в Корее, показывают, что интерес к России и к отдыху во Владивостоке со стороны корейских граждан не падает. Именно поэтому мы продолжаем подготовку к началу туристического сезона", – рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, чьи слова приводит правительство.
В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020 - 2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма региона, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
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