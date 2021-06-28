https://ria.ru/20210628/verandy-1738932683.html

QR-код не нужен для посещения летних веранд в Подмосковье

QR-код не нужен для посещения летних веранд в Подмосковье - РИА Новости, 28.06.2021

QR-код не нужен для посещения летних веранд в Подмосковье

Летние веранды в Подмосковье можно посещать без дополнительных ограничений, сообщает пресс-служба правительства Московской области. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:03

2021-06-28T17:03

2021-06-28T17:03

новости подмосковья

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Летние веранды в Подмосковье можно посещать без дополнительных ограничений, сообщает пресс-служба правительства Московской области. "Ни взрослым, ни детям не требуется предъявлять QR-код. Однако необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции", говорится вы сообщении.Пресс-служба отмечает, что те, кому не исполнилось 18 лет, могут свободно посещать также рестораны, кафе и другие заведения, оказывающие услуги общественного питания в помещениях. Это касается и спортивных, культурных, развлекательных мероприятий, игровых комнат и аттракционов. QR-код им не нужен. При этом сопровождающие их родители с 28 июня обязательно должны его иметь.Если человек во время болезни не обращался за медицинской помощью или перенес коронавирус бессимптомно, и данных о его болезни нет в системе ЕМИАС, то QR-код для таких граждан сформирован не будет. Справка о наличии антител также не позволяет посещать места, на которые с 28 июня наложены дополнительные ограничения - кафе, бары, рестораны, фудкорты, дома отдыха и санатории", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738807089.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, московская область (подмосковье)