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QR-код не нужен для посещения летних веранд в Подмосковье
QR-код не нужен для посещения летних веранд в Подмосковье - РИА Новости, 28.06.2021
QR-код не нужен для посещения летних веранд в Подмосковье
Летние веранды в Подмосковье можно посещать без дополнительных ограничений, сообщает пресс-служба правительства Московской области. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:03
2021-06-28T17:03
2021-06-28T17:03
новости подмосковья
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Летние веранды в Подмосковье можно посещать без дополнительных ограничений, сообщает пресс-служба правительства Московской области. "Ни взрослым, ни детям не требуется предъявлять QR-код. Однако необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции", говорится вы сообщении.Пресс-служба отмечает, что те, кому не исполнилось 18 лет, могут свободно посещать также рестораны, кафе и другие заведения, оказывающие услуги общественного питания в помещениях. Это касается и спортивных, культурных, развлекательных мероприятий, игровых комнат и аттракционов. QR-код им не нужен. При этом сопровождающие их родители с 28 июня обязательно должны его иметь.Если человек во время болезни не обращался за медицинской помощью или перенес коронавирус бессимптомно, и данных о его болезни нет в системе ЕМИАС, то QR-код для таких граждан сформирован не будет. Справка о наличии антител также не позволяет посещать места, на которые с 28 июня наложены дополнительные ограничения - кафе, бары, рестораны, фудкорты, дома отдыха и санатории", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738807089.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Летние веранды в Подмосковье
можно посещать без дополнительных ограничений, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
"Ни взрослым, ни детям не требуется предъявлять QR-код. Однако необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции", говорится вы сообщении.
Пресс-служба отмечает, что те, кому не исполнилось 18 лет, могут свободно посещать также рестораны, кафе и другие заведения, оказывающие услуги общественного питания в помещениях. Это касается и спортивных, культурных, развлекательных мероприятий, игровых комнат и аттракционов. QR-код им не нужен. При этом сопровождающие их родители с 28 июня обязательно должны его иметь.
"Сертификат с QR-кодом появляется в личном кабинете на портале "Госуслуги" после того, как человек поставил второй компонент вакцины от ковида. Он также выдается тем, кто переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад. QR-код действителен в течение полугода с момента выздоровления.
Если человек во время болезни не обращался за медицинской помощью или перенес коронавирус бессимптомно, и данных о его болезни нет в системе ЕМИАС, то QR-код для таких граждан сформирован не будет. Справка о наличии антител также не позволяет посещать места, на которые с 28 июня наложены дополнительные ограничения - кафе, бары, рестораны, фудкорты, дома отдыха и санатории", - говорится в сообщении.