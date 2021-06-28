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https://ria.ru/20210628/vaktsiny-1738954989.html
Меркель призвала к технологической самодостаточности ЕС в вопросе вакцин
Меркель призвала к технологической самодостаточности ЕС в вопросе вакцин - РИА Новости, 28.06.2021
Меркель призвала к технологической самодостаточности ЕС в вопросе вакцин
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к технологической самодостаточности Евросоюза, отметив, что "было бы нехорошо", если бы в мире были доступны вакцины от... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:57
2021-06-28T18:57
евросоюз
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китай
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БЕРЛИН, 28 июн – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к технологической самодостаточности Евросоюза, отметив, что "было бы нехорошо", если бы в мире были доступны вакцины от коронавируса только российского и китайского происхождения."Мы должны быть в состоянии не оказываться в зависимости, когда в конце концов ты становишься уязвимым из-за зависимости. Поэтому наука и технологии важны, чтобы что-то умел (делать) кто-то в мире, но не мы. Я очень горжусь, что мы приняли участие разработке вакцины – не мы, а фирма BionTech, - что вакцина доступна не только из других уголков планеты. Представьте, что если бы у Америки, Великобритании, Европы не было вакцины, а только китайская и российская вакцина. Это не было бы хорошо, поэтому быть технологически сильными того стоит", - заявила она, общаясь с европейскими студентами на Конференции будущего Европы.Она также отметила, что Евросоюз должен быть более сплоченным во внешней политике, заявив, что "мы будем сильны только тогда, когда будем говорить одним голосом"."В целом дело обстоит так, что мы должны работать с теми странами, которые имеют другое общественное устройство, но несмотря на это не должно быть так, чтобы одна сторона задавала повестку дня, определяя, о чем можно говорить, о чем нельзя", - заявила она, говоря о Китае, и добавила, что Германия критикует Китай за обращение с уйгурами.Она пояснила, что в таких случаях в ответ заявляют о "внутренних делах". "Я думаю, что права человека не являются внутренним делом", - добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/patent-1731508159.html
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евросоюз, ангела меркель, китай, европа, сша
Меркель призвала к технологической самодостаточности ЕС в вопросе вакцин
18:57 28.06.2021
 
© REUTERS / Olivier MatthysКанцлер Германии Ангела Меркель делает заявление в конце первого дня встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе
Канцлер Германии Ангела Меркель делает заявление в конце первого дня встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© REUTERS / Olivier Matthys

Меркель: было бы нехорошо, если бы у нас были только вакцины из России и Китая

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БЕРЛИН, 28 июн – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к технологической самодостаточности Евросоюза, отметив, что "было бы нехорошо", если бы в мире были доступны вакцины от коронавируса только российского и китайского происхождения.
"Мы должны быть в состоянии не оказываться в зависимости, когда в конце концов ты становишься уязвимым из-за зависимости. Поэтому наука и технологии важны, чтобы что-то умел (делать) кто-то в мире, но не мы. Я очень горжусь, что мы приняли участие разработке вакцины – не мы, а фирма BionTech, - что вакцина доступна не только из других уголков планеты. Представьте, что если бы у Америки, Великобритании, Европы не было вакцины, а только китайская и российская вакцина. Это не было бы хорошо, поэтому быть технологически сильными того стоит", - заявила она, общаясь с европейскими студентами на Конференции будущего Европы.
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"В целом дело обстоит так, что мы должны работать с теми странами, которые имеют другое общественное устройство, но несмотря на это не должно быть так, чтобы одна сторона задавала повестку дня, определяя, о чем можно говорить, о чем нельзя", - заявила она, говоря о Китае, и добавила, что Германия критикует Китай за обращение с уйгурами.
Она пояснила, что в таких случаях в ответ заявляют о "внутренних делах". "Я думаю, что права человека не являются внутренним делом", - добавила она.
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