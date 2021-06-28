Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738978403.html
В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021
В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Власти Курской области объявили о введении в регионе с 1 июля обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T23:28
2021-06-28T23:30
роман старовойт
здоровье - общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
курская область
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738395176_0:53:3138:1818_1920x0_80_0_0_c80849aafa7df19d128e71356125a8c9.jpg
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Власти Курской области объявили о введении в регионе с 1 июля обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан.Решение было принято в понедельник за заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу."Наша задача - до 1 сентября привить первым компонентом не менее 70% от числа запланированных, и тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъема заболеваемости. Поэтому такое предложение: чтобы не ограничивать деятельность предприятий и организаций Курской области, предлагаю обязать работодателей... обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции", - сказал на заседании заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.В частности, вакцинации подлежат работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих."Предлагаю это постановление принять в действие с 1 июля", - добавил Белостоцкий.Губернатор Роман Старовойт поддержал предложение.На 28 июня первым компонентом вакцины от коронавируса привиты в области 176 150 человек, завершили вакцинацию 141 281 человек. По данным администрации, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить более 534 тысяч человек.Население Курской области составляет около 1,1 миллиона человек.
https://ria.ru/20210628/peskov-1738881848.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738395176_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f20f408fb472b3936be22ea2de242aff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман старовойт, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, курская область, вакцинация, общество
В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
23:28 28.06.2021 (обновлено: 23:30 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

Курские власти ввели с 1 июля обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда жителей области

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Власти Курской области объявили о введении в регионе с 1 июля обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан.
Решение было принято в понедельник за заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.
"Наша задача - до 1 сентября привить первым компонентом не менее 70% от числа запланированных, и тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъема заболеваемости. Поэтому такое предложение: чтобы не ограничивать деятельность предприятий и организаций Курской области, предлагаю обязать работодателей... обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции", - сказал на заседании заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.
В частности, вакцинации подлежат работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих.
Информационный стенд около прививочного кабинета в ГУМе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 12:17Распространение коронавируса
Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России
"Предлагаю это постановление принять в действие с 1 июля", - добавил Белостоцкий.
Губернатор Роман Старовойт поддержал предложение.
На 28 июня первым компонентом вакцины от коронавируса привиты в области 176 150 человек, завершили вакцинацию 141 281 человек. По данным администрации, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить более 534 тысяч человек.
Население Курской области составляет около 1,1 миллиона человек.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаРоман СтаровойтЗдоровье - ОбществоВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКурская областьВакцинацияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Опрос показал, сколько россиян готовы привиться ради отдыха на Кубани
08:47На базе арт-кластера "Таврида" откроют университет креативных индустрий
08:44В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света
08:41Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
Лента новостейМолния