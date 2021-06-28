https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738978403.html
В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021
В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Власти Курской области объявили о введении в регионе с 1 июля обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T23:28
2021-06-28T23:28
2021-06-28T23:30
роман старовойт
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Власти Курской области объявили о введении в регионе с 1 июля обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан.Решение было принято в понедельник за заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу."Наша задача - до 1 сентября привить первым компонентом не менее 70% от числа запланированных, и тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъема заболеваемости. Поэтому такое предложение: чтобы не ограничивать деятельность предприятий и организаций Курской области, предлагаю обязать работодателей... обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции", - сказал на заседании заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.В частности, вакцинации подлежат работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих."Предлагаю это постановление принять в действие с 1 июля", - добавил Белостоцкий.Губернатор Роман Старовойт поддержал предложение.На 28 июня первым компонентом вакцины от коронавируса привиты в области 176 150 человек, завершили вакцинацию 141 281 человек. По данным администрации, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить более 534 тысяч человек.Население Курской области составляет около 1,1 миллиона человек.
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В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
23:28 28.06.2021 (обновлено: 23:30 28.06.2021)
Курские власти ввели с 1 июля обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда жителей области
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости.
Власти Курской области
объявили о введении в регионе с 1 июля обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан.
Решение было принято в понедельник за заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу
.
"Наша задача - до 1 сентября привить первым компонентом не менее 70% от числа запланированных, и тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъема заболеваемости. Поэтому такое предложение: чтобы не ограничивать деятельность предприятий и организаций Курской области, предлагаю обязать работодателей... обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции", - сказал на заседании заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.
В частности, вакцинации подлежат работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих.
"Предлагаю это постановление принять в действие с 1 июля", - добавил Белостоцкий.
Губернатор Роман Старовойт
поддержал предложение.
На 28 июня первым компонентом вакцины от коронавируса привиты в области 176 150 человек, завершили вакцинацию 141 281 человек. По данным администрации, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить более 534 тысяч человек.
Население Курской области составляет около 1,1 миллиона человек.