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https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738929083.html
В Красноярском крае не исключили введения обязательной вакцинации
В Красноярском крае не исключили введения обязательной вакцинации - РИА Новости, 28.06.2021
В Красноярском крае не исключили введения обязательной вакцинации
Власти Красноярского края рассматривают введение обязательной вакцинации в регионе, заявил губернатор Александр Усс. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:42
2021-06-28T16:53
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Красноярского края рассматривают введение обязательной вакцинации в регионе, заявил губернатор Александр Усс."Безусловно, рассматривается", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.При этом губернатор назвал жителей Красноярского края "достаточно сознательными" и выразил уверенность, что показатели по вакцинации в регионе будут достигнуты "без каких-либо радикальных мер"."Но тем не менее смотрим за динамикой, поставками прививок и будем действовать соответственно тактике, которая используется в России, Москве и Сибири", - отметил он.
https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738903424.html
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В Красноярском крае не исключили введения обязательной вакцинации
16:42 28.06.2021 (обновлено: 16:53 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре "Гостиный двор" в Туле
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре Гостиный двор в Туле - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Красноярского края Усс допустил введение обязательной вакцинации в регионе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Красноярского края рассматривают введение обязательной вакцинации в регионе, заявил губернатор Александр Усс.
"Безусловно, рассматривается", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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18 июня, 12:41
При этом губернатор назвал жителей Красноярского края "достаточно сознательными" и выразил уверенность, что показатели по вакцинации в регионе будут достигнуты "без каких-либо радикальных мер".
"Но тем не менее смотрим за динамикой, поставками прививок и будем действовать соответственно тактике, которая используется в России, Москве и Сибири", - отметил он.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 14:24Распространение коронавируса
Москалькова рассказала об обращениях по теме обязательной вакцинации
 
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