https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738929083.html
В Красноярском крае не исключили введения обязательной вакцинации
В Красноярском крае не исключили введения обязательной вакцинации - РИА Новости, 28.06.2021
В Красноярском крае не исключили введения обязательной вакцинации
Власти Красноярского края рассматривают введение обязательной вакцинации в регионе, заявил губернатор Александр Усс. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:42
2021-06-28T16:42
2021-06-28T16:53
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Красноярского края рассматривают введение обязательной вакцинации в регионе, заявил губернатор Александр Усс."Безусловно, рассматривается", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.При этом губернатор назвал жителей Красноярского края "достаточно сознательными" и выразил уверенность, что показатели по вакцинации в регионе будут достигнуты "без каких-либо радикальных мер"."Но тем не менее смотрим за динамикой, поставками прививок и будем действовать соответственно тактике, которая используется в России, Москве и Сибири", - отметил он.
https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738903424.html
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В Красноярском крае не исключили введения обязательной вакцинации
16:42 28.06.2021 (обновлено: 16:53 28.06.2021)
Губернатор Красноярского края Усс допустил введение обязательной вакцинации в регионе