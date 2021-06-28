https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738929083.html

В Красноярском крае не исключили введения обязательной вакцинации

В Красноярском крае не исключили введения обязательной вакцинации - РИА Новости, 28.06.2021

В Красноярском крае не исключили введения обязательной вакцинации

Власти Красноярского края рассматривают введение обязательной вакцинации в регионе, заявил губернатор Александр Усс. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:42

2021-06-28T16:42

2021-06-28T16:53

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Красноярского края рассматривают введение обязательной вакцинации в регионе, заявил губернатор Александр Усс."Безусловно, рассматривается", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.При этом губернатор назвал жителей Красноярского края "достаточно сознательными" и выразил уверенность, что показатели по вакцинации в регионе будут достигнуты "без каких-либо радикальных мер"."Но тем не менее смотрим за динамикой, поставками прививок и будем действовать соответственно тактике, которая используется в России, Москве и Сибири", - отметил он.

https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738903424.html

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2021

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