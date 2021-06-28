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В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан - РИА Новости, 28.06.2021
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
Обязательная вакцинация 60% сотрудников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, ЖКХ, а также театров и кинотеатров вводится в Псковской... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:42
2021-06-28T16:42
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коронавирус в россии
здоровье - общество
псковская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Обязательная вакцинация 60% сотрудников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, ЖКХ, а также театров и кинотеатров вводится в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."Эпидситуация в Псковской области продолжает ухудшаться – прирост заболевших на прошлой неделе составил более 60%. По этой причине, а также учитывая наши особенности как приграничного и туристического региона, главный государственный санитарный врач Псковской области подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников следующих категорий", - написал Ведерников в своем Instagram.В частности, обязательная вакцинация 60% сотрудников вводится в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, а также для салонов красоты, косметических и СПА-салонов, бассейнов и фитнес-клубов, предприятий бытовых услуг, МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, ЖКХ, энергетики и транспорта, а также театров, кинотеатров, концертных залов, организаторов массовых и спортивных мероприятий, сотрудников игровых комнат, детских лагерей и развлекательных центров.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, псковская область, общество
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
16:42 28.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц российский препарат "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский работник набирает в шприц российский препарат Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Псковской области ввели обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников для ряда профессий

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Обязательная вакцинация 60% сотрудников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, ЖКХ, а также театров и кинотеатров вводится в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Эпидситуация в Псковской области продолжает ухудшаться – прирост заболевших на прошлой неделе составил более 60%. По этой причине, а также учитывая наши особенности как приграничного и туристического региона, главный государственный санитарный врач Псковской области подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников следующих категорий", - написал Ведерников в своем Instagram.
В частности, обязательная вакцинация 60% сотрудников вводится в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, а также для салонов красоты, косметических и СПА-салонов, бассейнов и фитнес-клубов, предприятий бытовых услуг, МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, ЖКХ, энергетики и транспорта, а также театров, кинотеатров, концертных залов, организаторов массовых и спортивных мероприятий, сотрудников игровых комнат, детских лагерей и развлекательных центров.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоПсковская областьОбщество
 
 
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