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В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан - РИА Новости, 28.06.2021

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Обязательная вакцинация 60% сотрудников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, ЖКХ, а также театров и кинотеатров вводится в Псковской... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:42

2021-06-28T16:42

2021-06-28T16:42

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псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Обязательная вакцинация 60% сотрудников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, ЖКХ, а также театров и кинотеатров вводится в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."Эпидситуация в Псковской области продолжает ухудшаться – прирост заболевших на прошлой неделе составил более 60%. По этой причине, а также учитывая наши особенности как приграничного и туристического региона, главный государственный санитарный врач Псковской области подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников следующих категорий", - написал Ведерников в своем Instagram.В частности, обязательная вакцинация 60% сотрудников вводится в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, а также для салонов красоты, косметических и СПА-салонов, бассейнов и фитнес-клубов, предприятий бытовых услуг, МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, ЖКХ, энергетики и транспорта, а также театров, кинотеатров, концертных залов, организаторов массовых и спортивных мероприятий, сотрудников игровых комнат, детских лагерей и развлекательных центров.

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, псковская область, общество