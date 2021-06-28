https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738920769.html

Омские власти попросили привиться всех, кто может

Омские власти попросили привиться всех, кто может - РИА Новости, 28.06.2021

Омские власти попросили привиться всех, кто может

Власти Омской области не пойдут на введение обязательной вакцинации, но призывают всех, кто не имеет противопоказаний, сделать прививку, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:57

2021-06-28T15:57

2021-06-28T15:57

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр бурков

омская область

омск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738395176_0:53:3138:1818_1920x0_80_0_0_c80849aafa7df19d128e71356125a8c9.jpg

ОМСК, 28 июн - РИА Новости. Власти Омской области не пойдут на введение обязательной вакцинации, но призывают всех, кто не имеет противопоказаний, сделать прививку, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков по итогам оперштаба в понедельник.В Омской области с прошлой недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, с 24 июня восемь больниц и роддом в Омске перевели под приём больных с COVID. В понедельник 28 июня прошёл оперштаб по борьбе с коронавирусом."Все должны понимать, что если мы не хотим нового локдауна, мы должны прививаться. Мы не идём на введение обязательной вакцинации, но призываем всех, кто не имеет противопоказаний, это сделать. Это единственный способ защитить себя и своих близких", - цитирует Александра Буркова пресс-служба правительства Омской области.По оперативным данным, за сутки с 27 на 28 июня в регионе зарегистрировано 210 новых случаев коронавируса, 23 пациента выздоровели, пятеро умерли после заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210626/pandemiya-1738720783.html

https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738917208.html

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр бурков, омская область, омск, общество