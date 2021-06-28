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В России 23 миллиона человек сделали прививку от коронавируса

В России 23 миллиона человек сделали прививку от коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021

В России 23 миллиона человек сделали прививку от коронавируса

В России вакцинировались уже 23 миллиона человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы "Познер" на Первом канале. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:38

2021-06-28T15:38

2021-06-28T16:30

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн — РИА Новости. В России вакцинировались уже 23 миллиона человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы "Познер" на Первом канале.Во время интервью ведущий передачи Владимир Познер заявил, ссылаясь на данные вице-премьера Татьяны Голиковой, что в стране привились 20 миллионов 700 тысяч человек. При населении в 144 миллиона это составляет порядка 15%, добавил он."Сегодня это уже 23 (миллиона человек. — Прим. ред.)", — подчеркнул Мурашко.Как сообщил глава Минздрава, 0,5% вакцинированных заболели коронавирусом."Риск заболевания существует, но большинство из них протекало в легкой форме, бессимптомной форме", — пояснил он.Мурашко подчеркнул, что после прививки не было ни одного летального исхода.За пандемию в стране выявили 5 472 941 случай COVID-19, умерли больше 133 тысяч, почти пять миллионов поправились. Сейчас наблюдается новый всплеск заболеваемости.Из-за сложной эпидобстановки 23 российских региона ввели обязательную иммунизацию населения или отдельных групп граждан. Всего в России доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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