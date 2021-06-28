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https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738917208.html
В России 23 миллиона человек сделали прививку от коронавируса
В России 23 миллиона человек сделали прививку от коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021
В России 23 миллиона человек сделали прививку от коронавируса
В России вакцинировались уже 23 миллиона человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы "Познер" на Первом канале. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:38
2021-06-28T16:30
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн — РИА Новости. В России вакцинировались уже 23 миллиона человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы "Познер" на Первом канале.Во время интервью ведущий передачи Владимир Познер заявил, ссылаясь на данные вице-премьера Татьяны Голиковой, что в стране привились 20 миллионов 700 тысяч человек. При населении в 144 миллиона это составляет порядка 15%, добавил он."Сегодня это уже 23 (миллиона человек. — Прим. ред.)", — подчеркнул Мурашко.Как сообщил глава Минздрава, 0,5% вакцинированных заболели коронавирусом."Риск заболевания существует, но большинство из них протекало в легкой форме, бессимптомной форме", — пояснил он.Мурашко подчеркнул, что после прививки не было ни одного летального исхода.За пандемию в стране выявили 5 472 941 случай COVID-19, умерли больше 133 тысяч, почти пять миллионов поправились. Сейчас наблюдается новый всплеск заболеваемости.Из-за сложной эпидобстановки 23 российских региона ввели обязательную иммунизацию населения или отдельных групп граждан. Всего в России доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России 23 миллиона человек сделали прививку от коронавируса
15:38 28.06.2021 (обновлено: 16:30 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Минздрава Мурашко заявил, что на сегодняшний день от COVID-19 привиты 23 миллиона россиян

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн — РИА Новости. В России вакцинировались уже 23 миллиона человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы "Познер" на Первом канале.
Во время интервью ведущий передачи Владимир Познер заявил, ссылаясь на данные вице-премьера Татьяны Голиковой, что в стране привились 20 миллионов 700 тысяч человек. При населении в 144 миллиона это составляет порядка 15%, добавил он.
"Сегодня это уже 23 (миллиона человек. — Прим. ред.)", — подчеркнул Мурашко.
Как сообщил глава Минздрава, 0,5% вакцинированных заболели коронавирусом.
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18 июня, 12:41
"Риск заболевания существует, но большинство из них протекало в легкой форме, бессимптомной форме", — пояснил он.
Мурашко подчеркнул, что после прививки не было ни одного летального исхода.
За пандемию в стране выявили 5 472 941 случай COVID-19, умерли больше 133 тысяч, почти пять миллионов поправились. Сейчас наблюдается новый всплеск заболеваемости.
Из-за сложной эпидобстановки 23 российских региона ввели обязательную иммунизацию населения или отдельных групп граждан. Всего в России доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
 
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