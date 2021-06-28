https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738903424.html
Москалькова рассказала об обращениях по теме обязательной вакцинации
Москалькова рассказала об обращениях по теме обязательной вакцинации - РИА Новости, 28.06.2021
Москалькова рассказала об обращениях по теме обязательной вакцинации
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о росте числа обращений в ее аппарат по вопросам обязательной вакцинации от... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:24
2021-06-28T14:24
2021-06-28T14:24
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о росте числа обращений в ее аппарат по вопросам обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.Москалькова находится с рабочим визитом в Казани. В понедельник она посетила Казанский (Приволжский) федеральный университет."Рост обращений имеется по этому поводу. До конца законодательство не разъяснено, и сейчас большой дефицит деятельности по правовому просвещению", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос студента, ожидает ли она роста обращений по вопросам обязательной вакцинации от COVID-19.Ранее Москалькова сообщила о появлении нового понятия "ковидные права". По ее мнению, важно разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека.В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации граждан от коронавируса в РФ нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.
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Москалькова рассказала об обращениях по теме обязательной вакцинации
Москалькова заявила о росте числа обращений по вопросам обязательной вакцинации от коронавируса