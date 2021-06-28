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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738903424.html
Москалькова рассказала об обращениях по теме обязательной вакцинации
Москалькова рассказала об обращениях по теме обязательной вакцинации - РИА Новости, 28.06.2021
Москалькова рассказала об обращениях по теме обязательной вакцинации
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о росте числа обращений в ее аппарат по вопросам обязательной вакцинации от... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:24
2021-06-28T14:24
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна москалькова
здоровье - общество
дмитрий песков
казань
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КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о росте числа обращений в ее аппарат по вопросам обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.Москалькова находится с рабочим визитом в Казани. В понедельник она посетила Казанский (Приволжский) федеральный университет."Рост обращений имеется по этому поводу. До конца законодательство не разъяснено, и сейчас большой дефицит деятельности по правовому просвещению", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос студента, ожидает ли она роста обращений по вопросам обязательной вакцинации от COVID-19.Ранее Москалькова сообщила о появлении нового понятия "ковидные права". По ее мнению, важно разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека.В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации граждан от коронавируса в РФ нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна москалькова, здоровье - общество, дмитрий песков, казань, общество
Москалькова рассказала об обращениях по теме обязательной вакцинации
14:24 28.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Москалькова заявила о росте числа обращений по вопросам обязательной вакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о росте числа обращений в ее аппарат по вопросам обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.
Москалькова находится с рабочим визитом в Казани. В понедельник она посетила Казанский (Приволжский) федеральный университет.
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Песков исключил обязательную вакцинацию по всей России
"Рост обращений имеется по этому поводу. До конца законодательство не разъяснено, и сейчас большой дефицит деятельности по правовому просвещению", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос студента, ожидает ли она роста обращений по вопросам обязательной вакцинации от COVID-19.
Ранее Москалькова сообщила о появлении нового понятия "ковидные права". По ее мнению, важно разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации граждан от коронавируса в РФ нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна МоскальковаЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковКазаньОбщество
 
 
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