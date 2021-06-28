https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738903424.html

Москалькова рассказала об обращениях по теме обязательной вакцинации

Москалькова рассказала об обращениях по теме обязательной вакцинации - РИА Новости, 28.06.2021

Москалькова рассказала об обращениях по теме обязательной вакцинации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о росте числа обращений в ее аппарат по вопросам обязательной вакцинации от... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:24

2021-06-28T14:24

2021-06-28T14:24

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна москалькова

здоровье - общество

дмитрий песков

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg

КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о росте числа обращений в ее аппарат по вопросам обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.Москалькова находится с рабочим визитом в Казани. В понедельник она посетила Казанский (Приволжский) федеральный университет."Рост обращений имеется по этому поводу. До конца законодательство не разъяснено, и сейчас большой дефицит деятельности по правовому просвещению", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос студента, ожидает ли она роста обращений по вопросам обязательной вакцинации от COVID-19.Ранее Москалькова сообщила о появлении нового понятия "ковидные права". По ее мнению, важно разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека.В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации граждан от коронавируса в РФ нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.

https://ria.ru/20210628/peskov-1738881848.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна москалькова, здоровье - общество, дмитрий песков, казань, общество